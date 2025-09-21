Confirman que el depósito de pirotecnia que explotó en Roca era clandestino: inician investigación

El Municipio confirmó que no contaban con habilitación para funcionar y labraron un acta de infracción. Un hombre de 70 años resultó herido con quemaduras en el rostro.

La Fiscalía de Río Negro confirmó que inició una investigación tras la explosión que se registró en un depósito de pirotecnia ubicado sobre la calle Rodhe al 1800 de General Roca . El lugar no contaba con habilitación municipal y fue infraccionado luego del estallido.

La explosión tuvo lugar ayer sábado 20 al mediodía en la zona Parque San Juan que derivó en un amplio operativo de seguridad y la intervención de distintas instituciones locales para garantizar la integridad física de los vecinos y de los bienes de la zona.

Desde el Municipio confirmaron que el establecimiento no contaba con habilitación para su funcionamiento como lugar de almacenamiento de material pirotécnico . Por eso, se labró una infracción en el Juzgado de Faltas en el marco de la Ordenanza Nº4919/20 que prohíbe la venta, almacenamiento y fabricación de pirotecnia sonora en la ciudad.

En paralelo el equipo fiscal ordenó la recolección de pruebas y la realización de diferentes diligencias con el objetivo de identificar qué originó la explosión, quién es el responsable de la comercialización de los elementos de pirotecnia y la responsabilidad del propietario del inmueble siniestrado.

Incendio deposito pirotecnia

La Fiscalía en turno de General Roca remarcó que la intervención se activó una vez que fueron notificados de la explosión. Desde el Municipio confirmaron que el lugar no contaba con la habilitación correspondiente, infracción que será adjuntada como prueba en la investigación en curso.

El estallido generó gran conmoción entre los vecinos del Parque San Juan. Durante más de diez minutos se escucharon detonaciones y una densa columna de humo fue visible desde distintos barrios de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, un hombre de 70 años resultó con heridas en el rostro y fue asistido por el servicio de emergencias SIARME. Además, se evacuó a los vecinos de toda la manzana por prevención, mientras la Brigada de Explosivos inspeccionó el predio para resguardar el material que aún no había detonado.

incendio deposito pirotecnia general roca Los constantes estallidos generaron la curiosidad e incertidumbre de los vecinos que salieron de sus casas a buscar respuestas. Captura gentileza Somos El Valle

El gran operativo desplegado en Parque San Juan

Tras el estallido, los Bomberos Voluntarios desplegaron dos unidades que se trasladaron hasta el lugar y al confirmar que se encontraban diversos elementos de pirotecnia en el interior del galpón, convocaron a tres unidades más. Dos dotaciones con personas y un camión cisterna, se sumaron a un camión regador municipal.

La normativa vigente establece sanciones que van de 1.000 a 10.000 USAM (Unidades de Sanción Municipal), equivalentes a $1.000 por unidad, para quienes incumplen la ordenanza que regula la venta y almacenamiento de pirotecnia en Roca.

Explosión en Roca Los Bomberos Voluntarios desplegaron cinco dotaciones para contener el incendio en el depósito de pirotecnia.

El susto que vivieron los vecinos

“No podíamos creer. Estábamos en la casa y se escuchó una explosión fuertísima. Pensamos que era un terremoto. Mi hijo estaba durmiendo, lo agarré e intentamos salir, entonces ocurrieron más explosiones y nos caímos al piso… mi casa sufrió daños, todavía estoy en shock”, contó Paola, una vecina que vive ‘pegado’ al depósito de pirotecnia donde se produjo el tremendo estallido.

Los constantes estallidos generaron la curiosidad e incertidumbre de los vecinos que salieron de sus casas a buscar respuestas. Las escenas fueron dramáticas en el inicio porque se desconocía qué estaba sucediendo. Los efectivos debieron evacuar las viviendas de todo el sector, entre mucho susto, temor, denso humo negro y cientos de vecinos que se agolparon para ver qué sucedía.

image - 2025-09-20T154335.649 Los efectivos debieron evacuar las viviendas de todo el sector, entre mucho susto, temor, denso humo negro y los vecinos que salieron de sus viviendas para saber qué sucedía.

Más testimonios escalofriantes de la explosión

"Cuando llegué había gente tirada en el piso. Entré para ayudar y volé...", contó un policía de Roca, en declaraciones que reproduce el portal local GNR Noticias. El uniformado fue uno de los primeros en llegar al lugar donde ocurrió la explosión. Sufrió algunos golpes y heridas en sus manos.

Según se informó, en el lugar se encontraba un hombre mayor, de 70 años, que sería el dueño del depósito. Estaba malherido, muy aturdido y con quemaduras en el rostro por lo cual debió ser asistido por personal de salud.

Los primeros minutos tras la explosión, cuyo origen será evaluado, fueron de terror. “Yo pensé que se había caído un avión”, contó una abogada, vecina del sector que corrió a auxiliar a amigos. “Todos corrimos, salimos de nuestras casas y no sabíamos para donde ir”, explicaron.

En las calles se agolparon cientos de vecinos que llegaban al lugar corriendo, en bicicleta y en auto. “Esto se tiene que investigar, nadie sabía que teníamos esa bomba de tiempo tan cerca nuestro” concluyó con indignación una señora.