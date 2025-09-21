Cómo será el nuevo trazado del tradicional K42 de Villa La Angostura

El ASICS K42 en Villa La Angostura se prepara como uno de los grandes eventos del año en la provincia. Conoce los cambios para la nueva carrera.

El reconocido circuito de Trail running , KSERIES, ya se está preparando para lo que será un 2025 lleno de emociones y aventuras en la Patagonia Argentina . Se trata del K42, la maratón de montaña que atrae a corredores de todos lados que llegan al Sur del país con el objetivo de desafiar sus límites mientras disfruta de la naturaleza.

Una modificación clave se oficializó para la edición 2025 del K42 Adventure Marathon en Villa la Angostura : el punto de partida y llegada de todas las distancias del evento ya no será la tradicional Plaza de los Pioneros, sino que se trasladará al Gimnasio Enrique Barbagelata , en la intersección de Las Frambuesas y Cerro Bayo.

El cambio, programado para los días 6 al 9 de noviembre , busca concentrar todas las actividades principales del maratón -como la Expo, la acreditación, la ceremonia de apertura y las premiaciones- en un solo espacio. La organización enfatiza que este traslado permite optimizar la logística, facilitar los accesos , reducir los tramos de asfalto al inicio y al final de las carreras, y mejorar la experiencia tanto de los corredores como del público.

K42 VILLA LA ANGOSTURA

Con este cambio, se permitirá también el acompañamiento del público, al mismo tiempo que se minimiza el impacto en la vida cotidiana de los habitantes de Villa La Angostura.

Respecto al final de la carrera, el arco de largada y llegada estará ubicado sobre la calle Cerro Bayo, con conexión directa hacia la avenida Arrayanes y el Boulevard Pascotto, lo que permitirá que los competidores enfrenten pronto los primeros ascensos del circuito, minimizando los segmentos menos atractivos al comienzo y al final.

Cómo inscribirse al K42 de Villa La Angostura

La carrera se caracteriza por sus senderos técnicos y su alto nivel competitivo, aunque también permite ser un gran desafío para los que están comenzando en el mundo del trail. El esfuerzo incluye recorrer estos 42 kilómetros desde una altitud inicial de 720 metros sobre el nivel del mar, ascendiendo por los senderos del Cerro Belvedere donde se alcanzan 1420 metros de altura.

k42 villa la angostura (1)

En el Gimnasio Barbagelata se encontrará el epicentro del evento, lugar donde funcionará la acreditación al evento y la Expo, con la presencia de marcas deportivas. Además, durante la noche será el punto de reunión social y cultural de la "KFEST", fiesta que marca el último kilómetro simbólico de la competencia, donde corredores y acompañantes celebran.

Para inscribirse, los interesados podrán hacerlo a través de la página www.kseries.run. El jueves 25 y viernes 26 de septiembre comenzará también la inscripción para el KKids que cada año se prepara para la convocatoria de 250 chicos y chicas de hasta 13 años de edad, quienes dan un cierre a este gran evento.

Para pagar la inscripción hay promociones vigentes para los corredores, como el 20% de reintegro y 6 cuotas de interés con tarjetas de crédito del Banco Nación y 6 cuotas sin interés para tarjetas adheridas a Cuota Simple, tanto pagando online (aplican cargos de servicio).