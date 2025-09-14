Una mujer denunció por amenaza de muerte a su pareja luego de ser golpeada y abusada
El episodio tuvo lugar a fines de agosto. La víctima realizó la denuncia del hecho que tuvo lugar en su vivienda, a la que el acusado entró forzando la puerta.
Un grave episodio de violencia de género tuvo lugar en Villa la Angostura. Una mujer denunció que su pareja la agredió física y sexualmente. Luego de una discusión, el hombre se retiró de su vivienda, pero durante la madrugada, forzó la puerta de entrada y la amenazó con cuchillos.
Según el relato de la mujer en la denuncia que radicó, el episodio ocurrió el pasado 29 de agosto entre las 23 y 02 horas de la madrugada. Luego de una fuerte discusión en su vivienda, se retiró. Horas después, el hombre regresó forzando la puerta amenazando con cuchillos y, acto después, la golpeó y trató de abusar de ella.
El grave episodio ocurrió mientras la víctima dormía. Según describió, el denunciante portaba dos cuchillos de gran tamaño. Durante un forcejeo fue empujada hacia un sillón, la amenazó de muerte, y tras zafarse, logró encerrarse en el baño y pedir ayuda telefónicamente.
Las medidas para proteger a la mujer que realizó la denuncia
La Policía procedió a la detención del sospechoso esa misma madrugada en las inmediaciones de la vivienda. Al hombre se le imputan varios cargos, entre ellos daños, amenazas calificadas por uso de arma, abuso sexual simple, lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género como conviviente de la víctima.
Como medidas judiciales preventivas, se le ordenó al agresor mantenerse a una distancia mínima de 60 kilómetros de la víctima, su domicilio, su lugar de trabajo y de Villa La Angostura por seis meses. También tiene prohibido comunicarse con ella por cualquier medio, incluyendo redes sociales, y realizar actos de violencia o intimidación.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, podés pedir ayuda.
Línea Nacional 144: atención, contención y asesoramiento ante situaciones de violencia de género.
