Una mujer policía se defendió de un robo y mató a un motochorro de 17 años

Una agente policial mató a un adolescente motochorro durante un robo en Moreno, quie tenía un arma de juguete en su poder. Sus cómplices escaparon y son buscados.

Un brutal episodio de violencia se registró este fin de semana en Moreno, provincia de Buenos Aires, en el que una joven agente de la Policía de la Ciudad fue la protagonista. Una agente de 28 años, mató a un motochorro de 17 cuando intentó asaltarla en Moreno, provincia de Buenos Aires. El episodio ocurrió este viernes a la noche cerca del puente Bilbao, sobre el Río Reconquista.

Según confirmaron fuentes judiciales, la mujer policía se desplazaba en moto con su pareja, fue interceptada en una zona oscura por dos delincuentes que descendieron de otra moto y la abordaron.

En el forcejeo, la agente cayó al suelo y, desde esa posición, realizó disparos con su arma reglamentaria , logrando que no se consume el robo y produciendo la muerte de uno de los agresores, un adolescente de 17 años. Fue entonces cuando " la mujer sacó de entre sus pertenencias su arma reglamentaria y dio la voz de alto para cesar el delito", precisó un vocero de la investigación al portal Primer Plano Online.

policia de bsas

En medio del asalto, uno de los motochorros apuntó contra la mujer con un arma que más tarde se determinó que era una réplica, pero de muy buena calidad. Según detallaron las fuentes, las condiciones de oscuridad en el área incrementaron el nivel de riesgo del episodio.

Según la reconstrucción de los hechos, la agente disparó tres veces y uno de esos balazos alcanzó al ladrón de 17 años. El resto de los cómplices no sufrió heridas y escaparon.

El caso quedó bajo la investigación del fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez. Por ahora, no se dispusieron medidas contra la agente, ya que las autoridades consideran que actuó en legítima defensa. La causa fue caratulada como homicidio y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.

La madre del motochorro confirmó la muerte cuando fue a denunciar su desaparición

La identidad del fallecido fue confirmada horas después del hecho. Fuentes judiciales informaron que se trataba del menor de edad Ramiro Leandro Ruis, quien al momento del intento de robo portaba un arma de utilería imposible de distinguir en la oscuridad.

La madre del adolescente se presentó en la Comisaría 5ª de Moreno para denunciar que no lograba dar con su hijo. Allí describió detalles que coincidían con los del joven abatido: un tatuaje con forma de beso y una cruz en el costado izquierdo del cuello, y el nombre Claudia -igual al de ella- grabado en el derecho. Los efectivos le mostraron fotografías y la mujer lo reconoció en medio de una escena de gran conmoción.

El cuerpo presentaba un orificio de entrada en la zona dorsal con salida por el hombro derecho, lesión que le habría causado la muerte de manera inmediata.

Las autoridades analizan imágenes y testimonios para dar con los cómplices que escaparon del lugar. La zona, de tránsito escaso y sin iluminación suficiente durante la noche, ha sido señalada por vecinos y por la prensa como un punto recurrente de hechos delictivos.