Fin de fiesta para dos hermanos que metían miedo en las calles: los condenaron por motochorros

En uno de los hechos más recientes, atacaron a un pibe de solo 13 años. Registraban varios antecedentes y desde la fiscalía se pidió la unificación de penas.

Los agentes de la Comisaría Quinta llevaron a cabo un destacado operativo y lograron apresar a uno de los hermanos Dinamarca Arcos.

En una audiencia realizada la semana pasada en la Ciudad Judicial, la asistente letrada de la fiscalía de Robos y Hurtos Silvia Garrido presentó un acuerdo pleno al que arribó con la defensa de dos hermanos, que reconocieron su responsabilidad por dos atracos y deberán cumplir condenas de prisión efectiva.

Se trata de Axel Agustín y Facundo Martín Dinamarca Arcos y, de acuerdo con la hipótesis del caso que describió la asistente letrada, uno de los hechos ocurrió el 3 de agosto de 2025 cerca de las 17:10 en la ciudad de Centenario. En esas circunstancias, los imputados circulaban en una moto Skua 150 por la intersección de las calles 9 de Julio y Honduras, cuando Axel Agustín descendió, golpeó a un adolescente de 13 años y le robó una campera y una riñonera que contenía un celular, $65 mil en efectivo y objetos personales. Luego volvió a la moto que conducía Facundo Martín y se fugaron en dirección a la Ruta 7.

A las patadas, buscaban robarles motos a las víctimas

Insaciables, los hermanos Dinamarca Arcos protagonizaron otro violento hecho el mismo 3 de agosto, cerca de las 17:30. En la plaza del Bicentenario, sobre calle Honduras entre Uruguay y 11 de Septiembre, los temibles delincuentes intentaron sustraerle a un joven su moto Honda Titán 150. La víctima, que estaba junto a su pareja, advirtió la actitud de los imputados e intentó escaparse. Los acusados lo persiguieron e intentaron provocar su caída dándole patadas desde otra moto. Debido a que la víctima del primer hecho había avisado a la Policía y que un grupo de vecinos intervino tras el segundo hecho, un móvil policial detuvo a Axel Agustín en cercanías del loteo Balcón del Valle donde había sido retenido. Por su parte, Facundo Martín fue aprehendido por personal de la Comisaría Quinta que había sido alertado, en calle Chubut casi La Rioja.

maitini y silvia garrido.jpg

Los delitos que Garrido le atribuyó a los hermanos Dinamarca Arcos son robo simple consumado y robo simple en grado de tentativa, para ambos en carácter de coautores.

Las partes acordaron la imposición de una condena única de 5 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo para Axel Agustín, más la declaración de primera reincidencia. La pena, se compone de los 4 meses impuestos el viernes pasado, con la unificación con una anterior, de 5 años de prisión efectiva impuesta en junio de 2022, por un caso de robo con arma.

Respecto de Facundo Martín, las partes acordaron la imposición de una única condena de 3 años y 2 meses de prisión efectiva. La pena se compone de los 4 meses impuestos el viernes más la revocación de una pena condicional de 3 años, fijada en marzo de 2023, por un caso de robo.

Los castigos se ejecutarán de inmediato

Finalmente, la fiscalía y la defensa -esta última con el consentimiento de los condenados- renunciaron a los plazos de impugnación para que las penas impuestas puedan comenzar a ejecutarse a la brevedad.

Durante la audiencia y en último término, Garrido requirió se extienda por un mes más la prisión preventiva que ambos venían cumpliendo, bajo el argumento de que existe riesgo de fuga por no sometimiento al proceso. Además, la asistente letrada manifestó que para que la pena pueda comenzar a cumplirse, es necesario que se realice una audiencia de ejecución en los próximos días.

El juez de garantías, Cristian Piana, quien estuvo a cargo de la audiencia y fue el encargado de controlar la legalidad del acuerdo, avaló el pedido de las partes, declaró responsables a los hermanos Dinamarca Arcos y fijó las condenas de acuerdo a lo requerido.

Además, el magistrado unificó las condenas con las anteriores, declaró la primera reincidencia de Axel Agustín y, finalmente, extendió las prisiones preventivas por un mes más.