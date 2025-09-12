Falsa abogada en Neuquén: tras las estafas a jubilados, se hizo pasar por médica de PAMI

Se trata de una mujer con amplios antecedentes judiciales por estafas a personas mayores. La denuncia fue elevada por la residencia en PAMI.

Una mujer con múltiples antecedentes judiciales por estafas a jubilados , volvió a ser foco de denuncias tras ser descubierta mintiendo otra vez respecto de su profesión. Esta vez se hizo pasar por médica de PAMI en Neuquén para, supuestamente, hacerse cargo de un paciente oncológico que estaba internado en un geriátrico.

Como había informado LMNeuquén en 2019, Lorena Luisiana Álvarez ya había sido investigada por delitos económicos en Rincón de los Sauces y Centenario . Incluso, el anterior fiscal de Rincón, Vicente Aiello, llevó adelante una causa con más de 9 denuncias de personas prontas a jubilarse, y aseguró que libró un pedido de captura internacional , con la promesa de llevarla a juicio después de realizar allanamientos positivos.

Gracias a otra reciente nota de este diario, el personal de salud estafado pudo acceder a sus antecedentes, más recientes, cuando se destapó una nueva maniobra. La falsa abogada volvió a la carga con el mismo modus operandi de ofrecer trámites para acceder a la moratoria previsional, cobrar anticipos, no realizar la gestión y desaparecer .

Mentiras, agresiones y preocupación por un paciente de PAMI

Un grave episodio sacude a una de las residencias geriátricas más grandes de Neuquén. Una mujer que se presentaba como “médica auditora del PAMI” retiró de manera irregular a un paciente con diagnóstico de cáncer avanzado y esquizofrenia.

En julio de 2024 ingresó al establecimiento, ubicado en calle México 1481, un hombre mayor con antecedentes psiquiátricos y enfermedades crónicas graves. Había sido derivado desde otra localidad y fue internado con neumonía, además de presentar metástasis por un tumor de próstata. El paciente requería atención constante, medicación y una derivación a un médico especializado en oncología.

Sus dos hijos adultos figuraban como responsables ante la residencia, aunque surgieron conflictos respecto al suministro de medicación y a la definición de tratamientos. El problema era que entiendan que era una residencia, y no una clínica. En ese contexto apareció Álvarez, quien dijo ser pareja de uno de los hijos y médica del PAMI, "con más de diez años de experiencia". Además, dijo tener un estudio de abogacía. Se presentó como encargada de coordinar el seguimiento médico y las decisiones terapéuticas.

La supuesta profesional prometió interconsultas, medicamentos y gestiones administrativas con PAMI, para acelerar una internación domiciliaria con cuidados paliativos que supuestamente había decidido la familia. Pero en la práctica no entregó ni uno de los insumos básicos, que el geriátrico de todas maneras le brindó al señor.

Presionada por las exigencias de la residencia, a fines de agosto, la tensión escaló y la mujer retiró al paciente del geriátrico en un auto, junto al hijo del señor-quien apareció por primera vez en el establecimiento-, sin orden médica formal ni explicaciones.

Al mismo tiempo, comenzaron a llegar advertencias de personas que dijeron haber trabajado con ella en PAMI hace 10 años, y advirtieron que no era médica ni abogada y que ya había protagonizado estafas similares.

Denuncias y medidas administrativas

Tras el retiro del paciente, la residencia elevó un descargo administrativo en el área legal de PAMI y denunció que la mujer se presentaba falsamente como médica auditora. Se solicitó al organismo que bloquee su ingreso y se evalúen acciones legales. Fuentes vinculadas al caso señalaron que la supuesta médica también firmó la internación del paciente en julio, aunque en el contrato figuraba el nombre de los hijos del señor.

Por su parte, la preocupación principal es el estado de salud del hombre mayor, que se encontraba muy debilitado al momento del retirado, sin posibilidad de ingerir alimentos ni agua. Se desconoce su paradero actual, y si está recibiendo los cuidados adecuados, porque los hijos no dieron respuestas.

Según relevó LMNeuquén es la primera vez que ocurre un tipo de episodio de este tenor. El caso expone que nuevamente utilizó una modalidad de estafa que combina la vulnerabilidad de pacientes mayores y la confianza de instituciones y familiares.

Una investigación que vuelve a abrirse

Según confirmaron fuentes judiciales en agosto pasado a LMNeuquén, en la Fiscalía de Delitos Económicos hay 20 denuncias registradas contra Álvarez. En 2019, 11 de esos legajos fueron unificados en una sola causa que terminó archivada en 2021 por falta de testimonios. No obstante, la última denuncia vigente es de 2023, y las más recientes, presentadas este año en comisarías, serán incorporadas.

La intención del Ministerio Público Fiscal es reunir todos los casos y reactivar la causa penal, ante la evidencia de que la mujer continúa operando con las mismas maniobras.