Fantino te revela el secreto para ganar millones: estafan a un vecino de Rawson con inteligencia artificial

Le sacaron $236.000 con imágenes fake del periodista promocionando una supuesta app para inversiones financieras. Hay un imputado de Santa Fe.

Los estafadores utilizaban la imagen y la voz de Alejandro Fantino para tentar a las víctimas a invertir en una supuesta plataforma de trading.

Un vecino de Rawson perdió $236 mil tras caer en la trampa de una sofisticada estafa que utilizó inteligencia artificial para suplantar la identidad del conocido periodista Alejandro Fantino . Los delincuentes promocionaban una falsa plataforma de inversión en divisas con la imagen fake del conductor televisivo, que para la víctima sin embargo resultó muy real.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la jueza de garantías Eve Ponce autorizó la apertura formal de la investigación por el delito de estafa .

El ardid consistió en el uso de tecnología de IA que reproducía la figura del conocido conductor televisivo y ex relator de fútbol para dar credibilidad a la operatoria fraudulenta difundida por Internet.

En el expediente quedó imputado un hombre identificado como R.S., con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe, y quien figura como titular de la cuenta bancaria donde fueron depositados los fondos del incauto que fue engañado.

El dinero ingresado allí fue posteriormente convertido en criptomonedas y redistribuido hacia otras cuentas que actualmente son objeto de investigación por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de la justicia chubutense.

La imagen de Alejandro Fantino en un día patrio

El engaño se concretó el pasado 25 de mayo, fecha que conmemora la Revolución de 1810 que inició el camino hacia la Independencia de la Argentina, mediante la promoción de una aplicación que se presentaba como un servicio de agentes de divisas.

La estrategia incluía el uso de inteligencia artificial para recrear la imagen y la voz del periodista que hoy es un referente libertario, al mando del streaming Neura, en materiales publicitarios falsos con propuestas tentadoras como "Alejandro Fantino te revela el secreto para ganar millones".

Alejandro Fantino Neura -VALIDA 1200-

La víctima, identificada en la causa como D.M, no dudó de la propuesta y ese día feriado realizó una primera transferencia de $166.000 a la cuenta indicada por los estafadores.

Rápidos para moverse, unas horas más tarde, el supuesto administrador de la plataforma logró convencerlo para que hiciera un segundo envío por $70.000, también dirigido a la cuenta en que figura a nombre del imputado R.E.

De pesos a criptomonedas

Las pericias realizadas confirmaron que los fondos fueron inmediatamente redirigidos hacia billeteras virtuales y convertidos en criptoactivos, una maniobra habitual de los estafadores digitales, ya que una vez que el dinero sale del sistema bancario tradicional, se hace muy difícil rastrearlo, así como identificar a los responsables finales de las maniobras que se hacen con estas monedas virtuales.

Por el momento, la calificación legal del posible delito que habría cometido el hasta ahora único imputado es estafa en carácter de autor y/o partícipe necesario. En la audiencia, informaron desde el Ministerio Público, el abogado defensor Pablo Sánchez no presentó oposición a esta imputación.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado en tanto por el fiscal general Fernando Rivarola, quien está al frente de la oficina especializada en ciberdelitos e impulsa la investigación junto a los especialistas en delitos informáticos, en busca de dar con los integrantes de la red que, aparentemente desde un lugar lejano, operó un nuevo fraude digital.