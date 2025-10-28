Tenso cruce entre Juan Grabois, Alejandro Fantino y Jorge Rial: "¿Quién pidió la renuncia de Cristina?"

El dirigente de Patria Grande protagonizó un fuerte cruce tras las elecciones legislativas. El tenso momento ocurrió en vivo.

El dirigente fue al canal de streaming y se generó un gran conflicto con los conductores.

La elecciones legislativas tuvieron una fuerte repercusión en los canales de streaming . En el stream oficialista Carajo, Diego Santilli cumplió su promesa por haber ganado y se peló, el Gelatina hicieron un mea culpa y en el canal de streaming Carnaval , que engloba tanto a oficialistas como oposición, se generó un momento de tensión.

El dirigente de Patria Grande y Argentina Humana, Juan Grabois , enfrentó a la mesa que conducía cuando deslizaron que la ex presidenta debería dar un paso al costado. "¿Quién es el forro que está pidiendo la renuncia de Cristina?" , acotó rápidamente Grabois. Rápidamente, Rial -presente en la mesa- respondió con un "yo y todos", parándose de su silla e increpando directamente al dirigente.

Este tenso cruce ocurrió en vivo y se viralizó rápidamente en redes sociales. El ex dirigente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos). La escena escaló hasta que ambos se levantaron de sus sillas y quedaron frente a frente.

El tenso cruce que protagonizó juan grabois con rial y fantino

Acto seguido, Alejandro Fantino se sumó al debate y le dijo al amigo del Papa Francisco: "La renuncia no, jubílenla porque terminan enterrados todos". A lo que el diputado electo respondió, firme: "Vos sos del otro palo, no opines".

"Mirá el color de micrófono que tenés", le señaló Fantino, quien se reconoce como libertario al dirigente, mostrando el micrófono violeta de Carnaval Stream. "Hasta el micrófono les pintamos de violeta", agregó. El peronista se limitó a reírse y no responder.

El cruce de Grabois con Fantino: "Me la banco, no soy llorón"

En otro momento del programa, Fantino le reclamó por hablar tras la derrota. "Por qué te haces cargo de esa derrota, te tiras arriba de la granada", interrogó el periodista al político.

"Porque yo me hago cargo, me la banco, no soy llorón, no ando buscando ventajas en la derrota y las victorias", expresó el ex candidato a presidente. Acto seguido, terminó su reflexión citando a Ernesto 'Che' Guevara: "No se pasa la vida celebrando victorias, sino levantándose de las derrotas. Ernesto Guevara".

"No me podés citar al Che Guevara, atrasás 60 años. Citá para adelante, boludo", le dijo Fantino, indignado. "Vos citas a Foucault, a Aristóteles. ¿Yo no puedo citar al Che?", lanzó Juan, en referencia a las reiteradas citas filosóficas de Alejandro Fantino.

El cruce entre Juan Grabois y José Luis Espert que llevó a la baja de su candidatura

El caso que terminó con la baja de Espert como candidato a diputado nacional se originó a partir de una denuncia del dirigente Juan Grabois.

El dirigente llevó el caso a la Justicia para que se determine si los fondos"“provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal".

El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico "Fred" Machado.

La denuncia de Juan también mencionó que Espert usó vehículos y aviones de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019.