"Ganamos la provincia, carajo": Santilli cumplió su promesa y se peló en el programa del Gordo Dan

Santilli fue electo diputado y concretó una promesa de campaña. Las imágenes que se transmitieron en vivo.

La candidatura de Diego Santilli surgió semanas previas a las elecciones legislativas, como suplente tras la baja de la candidatura de José Luis Espert en provincia de Buenos Aires. Este domingo el "Colo" ganó como diputado bonaerense y cumplió con una promesa que realizó en el programa de streaming Carajo.

La semana pasada en el programa que conduce el Gordo Dan surgió esta iniciativa: "Si lo damos vuelta me pelo" , había prometido el ahora diputado libertario electo, haciendo referencia a la derrota por 14 puntos en las elecciones provinciales del 7 de septiembre como antecedente inmediato.

Este lunes por la noche fue al programa y un barbero lo terminó pelando, tal como se había comprometido . "Si hay foto hay video. Las promesas se cumplen porque ganamos la provincia, carajo!", escribió en X con un video del corte.

Las promesas se cumplen porque ganamos la provincia, carajo! pic.twitter.com/9vsZZC1xJl — Diego Santilli (@diegosantilli) October 28, 2025

Santilli, el Gordo Dan y los integrantes del streaming Carajo: todos rapados

Este compromiso no era una promesa casual, sino que estaba relacionada con Espert, quien se bajó tras conocerse sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado. El slogan de campaña instalado por La Libertad Avanza tras conocerse que sería Santilli quien ocuparía su lugar, fue "para votar al colorado marca al pelado", ya que el ex PRO no pudo estar visible en la boleta oficial.

Este lunes por la noche fue que el ex vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires regresó al programa oficialista La Misa, el contenido principal del canal de Youtube Carajo. "No la estoy pasando bien, solo lo hago para cumplir con mi palabra", dijo cuando se sentó en el sillón de peluquería.

Karen Reichardt, su compañera de fórmula, fue quien tomó la máquina y comenzó con el corte. Luego, tomó la cortadora uno de los hijos de Santilli y terminó el corte "El Tano" de Il Figaro, el peluquero de los famosos y futbolistas.

El conductor del programa, Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, no tardó en hacer lo propio y también fue rapado. Luego, uno a uno los integrantes del programa fueron ubicándose en el sillón para proceder a un corte total de su pelo.

santilli y gordo dan pelados

"Son unos chicos que me divierten mucho y si yo hubiese estado ese día de la promesa, hubiese prometido lo mismo, que me rapaba", dijo Reichardt en diálogo con TN cuando se retiraba del lugar.

Según explicó Santilli al retirarse del estudio a los medios que lo esperaban, "surgió porque teníamos una realidad que era que no íbamos a estar en la boleta. Después que salió ese spot estalló en las redes 'pelate, pelate'. Me volvían loco por la calle y me tuve que rapar". "Nunca me rapé en mi vida", expresó el diputado electo.

"No quise tener números, soy de los que me gusta ir a la calle y ver lo que pasa. En el pulso me daba que iba a descontar. La sociedad decidió no volver atrás", sostuvo antes de retirarse.

Qué dijo Santilli tras ser electo como diputado en provincia de Buenos Aires

Luego de conocerse los resultados, el nuevo diputado libertario dijo: "Nunca imaginé que iba a estar hoy acá. Sabía que era una batalla difícil, pero quiero agradecer al presidente que confío en mí, a Karina Milei, a Santiago Caputo, y a todo el equipo que me apoyó en un momento difícil. Yo hice lo que me tocaba hacer y en cada recorrida sentía que estábamos un poquito más cerca".