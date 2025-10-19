"Yo era virgen de bebés": la frase de Mirtha que hizo reír a la mezasa

El programa de la Chiqui tuvo a un quinto invitado sorpresa, que se convirtió en todo un récord para la Legrand y sus legendarios almuerzos y cenas que ya llevan 57 años al aire.

La Noche de Mirtha Legrand tuvo una mezasa muy politizada, con los candidatos de La Libertad Avanza de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich y de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli . Además, acompañaron a la diva la periodista Carolina Amoroso y al doctor Jorge Tartaglione, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina.

A una semana de las elecciones, y considerando que el sábado que viene no se podrá hablar de política por la veda electoral que estará vigente desde el viernes, la del sábado 18 de octubre fue la última mesa de Mirtha en la que se pudo hablar de la realidad política nacional y, obviamente, ése fue el eje central de la noche.

Sin embargo, lo que se terminó llevando la atención de todos y ganando la ternura de la mesa y de los televidentes fue la presencia de un quinto invitado sorpresa: Vicente Covini , el hijo de poco más de un mes y una semana de Carolina Amoroso y Guido Covini.

Embed - Lo más tierno que vas a ver hoy: Carolina Amoroso le presentó a su hijo, Vicente, a Mirtha

La tierna frase de Mirtha para el bebé de Carolina Amoroso

“Tenemos a otro invitado a la mesa”, dijo la Chiqui al regreso de una corte comercial y ahí estaba el pequeño Vicente en brazos de su mamá, Carolina Amoroso. “Vicente, el bebito… la primera vez que tenemos un bebé en la mesa”. Ante la sorpresa de la periodista, quien con asombró le dijo “Mirtha, ¿en serio?”, la conductora lo reafirmó con una curiosa frase:

“Yo era virgen de bebés”, dijo ante la sonrisa de todos los presentes, en especial de Carolina que no podía creer que su hijo fuese el primero en la historia del programa. “Es el invitado más chico que he tenido en mi mesa”, contó la diva con una sonrisa.

El pequeño nació el 25 de septiembre, por parto natural, y tuvo un peso de cuatro kilos. No bien había comenzado el programa, Mirtha le preguntó a Carolina por su hijo y la periodista le dijo que “estaba esperando por conocerla”. Y le reveló que ya tiene un apodo familiar que no es ni más ni menos que el mismo que la Legrand: “Chiqui”.

Caro Amoroso

Carolina, quien se había casado con Guido Covini en 2024, contó detalles del final de su embarazo, del parto y de los días posteriores. Y aprovechó la ocasión para agradecerle al equipo médico que la atendió. “El paso de la panza a los brazos fue un sueño largamente esperado”, describió.

Respecto al momento del parto, Amoroso lo definió como “intenso” y ponderó el rol de su marido al que definió como clave, porque fue “parte fundamental del proceso”. Tampoco dejó pasar la ocasión de reconocer el trabajo de las asistentes de las madres, en especial cuando son primerizas, que son de gran ayuda.

SaveClip.App_546585678_18342372532167425_5733929879374603008_n

“Quiero destacar la importancia del apoyo profesional, en especial de las puericultoras, que son gente angelada. Ser madre por primera vez tiene muchas situaciones resultaban desconocidas, por eso la contención y orientación en los primeros días son invalorables”.

Con esta aparición, Vicente se convirtió en un récord, ya que fue el primer bebé en la mesa del programa más antiguo de la televisión mundial conducido desde siempre por la misma persona.