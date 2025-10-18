Una exsuegra de Santiago Bal, furiosa con Carmen Barbieri

Hay heridas que no cierran con facilidad y también las hay las que, directamente, nunca se cierran porque siempre, aunque sea un poco, sangran. Y la bronca de Carmen Barbieri con su expareja durante casi tres décadas , Santiago Bal , padre del único hijo de la conductora, perdura, por más de que en diciembre se cumplirán seis años de la muerte del recordado actor.

La herida de Carmen con su ex tuvo que ver con una infidelidad de su marido que la conductora descubrió en 2011. Y la tercera involucrada era la joven modelo y bailarina, Ayelén Paleo .

Y cuando el paso del tiempo parecía que se habían borrado los malos recuerdos, un gravísimo caso judicial vio la luz y envolvió a la familia Paleo, porque su mamá, Elizabeth Rodrigo, estuvo un mes y medio detenida acusada de integrar una red de trata. Recién fue liberada hace unos días.

Y cuanto tuvo la oportunidad, más allá de explicar las vivencias en prisión a lo largo del tiempo en el que estuvo encerrada, atendió fuerte a Barbieri: “Se alegró de verme presa”, disparó.

Qué dijo Carmen Barbieri de la mamá de Ayelén Paleo

Hace un tiempo, cuando en 2019 Carmen era jurado en Bailando por un Sueño y Ayelén era participante del concurso en el programa de Marcelo Tinelli, la animadora había sugerido que podía haber algo raro en la mamá de Ayelén, algo vinculado con la prostitución.

Y a comienzos de septiembre, cuando Elizabeth Rodrigo -la madre de Paleo- fue detenida por orden de la justicia bonaerense en el marco de una causa que investiga una red de trata de personas para prostituirse, Carmen Barbieri habló de “justicia divina”.

Ahora, con la madre de Paleo, cuya profesión es fotógrafa, ya liberada, le tocó el turno de dar explicaciones. Y apuntó a la exesposa de Santiago Bal, vieja rival de su hija. “Trato de no escuchar porque, si no, me hago más mala sangre y me pongo peor de lo que estoy. Pero hay gente que se alegró de verme presa, sinceramente”.

Y aunque no quiso dar nombres, fue contundente: “A mí me han contado un montón de cosas y sé que hay gente que se alegró”, dijo en obvia referencia a la enemiga de su hija. La madre de Paleo, además, anticipó que piensa iniciar acciones legales contra todos aquellos que la hayan injuriado durante su periodo en la cárcel, aunque no puntualizó en quiénes recaerán esas demandas.

“Lo primero es ir día a día, demostrar mi inocencia, porque yo ya estoy en libertad y ahora tengo que demostrarlo. Se hicieron acusaciones muy graves contra mi persona. Es un delito muy grave… Para mí es difícil siquiera poder salir a la calle, no tengo fuerza en el cuerpo y no me puedo levantar de la cama”.

Qué es de la vida de Ayelén Paleo

Con 34 años, la exvedette se alejó de la exposición de los medios hace varios años. Y desde hace unos años se dedica a los proyectos de bienes raíces. En ese rubro, fundó una inmobiliaria “premium” en la lujosa zona porteña de Puerto Madero, donde lidera desarrollos y hace compra, ventas y alquileres.

Hace un tiempo, dijo en una entrevista que no extrañaba la televisión. “Con humildad logré revertir una situación donde parecía que todo el país estaba en mi contra -en referencia a su romance con Santiago Bal-. Ahora la gente me quiere mucho y siento que me lo gané”.