La picante frase de Zaira Nara sobre su hermana: ¿qué necesita para vivir bien?

La modelo dio detalles sobre qué es lo que a la conductora de Masterchef Celebrity la hace feliz.

Se hizo famosa por un video viral con Diego Maradona , luego fue conocida por ser la esposa de Maxi López , más tarde por su relación con Mauro Icardi, después con L-Gante y siguen las firmas. Así Wanda Nara construyó su vida que ahora suma un nuevo capítulo, con la confirmación de su nuevo noviazgo, en este caso con su personal trainer, Martín Migueles .

La semana pasada, la conductora de Masterchef Celebrity lo confirmó en las redes y volvió a poner su nombre entre las tendencias. Y sobre eso habló una de las personas que más conoce a Wanda, nada menos que su hermana Zaira .

La menor de las Nara, en declaraciones al programa que conduce Yanina Latorre por América TV, trató de explicar los gustos de su hermana y terminó dejando una reflexión que, en una frase, parece resumir lo que ella piensa realmente de qué necesita Wanda en su vida para ser feliz.

Zaira Nara y lo que Wanda necesita para ser feliz

A simple vista, surgen varias opciones para tener en cuenta. Le gustan hombres con dinero, les gustan hombres famosos, les gustan hombres musculosos y entrenados… Sin embargo, para Zaira Nara hay algo que va más allá de todo eso y que para ella es la clave del por qué su hermana entra y sale constantemente de este tipo de relaciones.

“Yo te digo la verdad, siento que Wanda necesita adrenalina en su vida”, reflexionó Zaira ante Yanina Latorre, quien le había preguntado si le preocupaba el “prontuario” de Martín Migueles, quien fuera socio de la ex pareja de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, actualmente detenido.

Zaira Nara-Portada

Y cuando Yanina le recalcó a Zaira que una posible vinculación de Migueles con Piccirillo no es “adrenalina sino es ser turbio”, la menor de las Nara fue más allá con la definición sobre su hermana: “Si todos dijeran: ‘Es un santo’, capaz que a ella no le gustaría”. Y detalló: “Yo tengo una técnica con mi hermana, que todavía mi mamá no la pudo agarrar. Donde vos le decís: ‘No vayas ahí’, ella va ahí”.

En la entrevista que dio a SPQ, el programa de la esposa de Diego Latorre, Zaira contó que estuvo con Migueles el fin de semana en Uruguay. Y reconoció que le cae bien. "Nos hizo un asado, nos quería hacer ir a entrenar, pero no fuimos, porque nosotras en Uruguay estábamos en modo pantuflas”.

Qué dijo Wanda de su nueva relación con Martín Migueles

La conductora y empresaria había dado una nota hace unas semanas a un canal de streaming en la que revelaba reveló que “estoy muy bien, estoy muy feliz, saliendo con alguien”. Pero días atrás, subió a su cuenta de Instagram mostrándose con su nuevo novio y muy sonriente.

Lo curioso fue que, unas horas más tarde, la mediática decidió borrar esa foto de su red social y un rato más tarde la volvió a subir aunque en este caso lo hizo con un agregado: dos corazones rojos, en una muestra que simboliza su amor por el empresario.