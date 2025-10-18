Nico Vázquez reveló cuándo empezó a enamorarse de Dai Fernández

Unos días después de haber admitido la relación con su compañera de trabajo, contó cómo fue la atracción hacia ella.

Una nueva huella es la mejor forma de ir borrando la anterior. Y eso es lo que está haciendo Nico Vázquez , porque ya no se habla tanto de su ex, Gimena Accardi , como tampoco es un tema de debate quién le fue infiel a quién. Ahora lo que importa es cómo nació el amor que inició con su compañera de elenco, Dai Fernández .

Está claro que, por el momento, no hay un 100% de reciprocidad, dado que la actriz no reconoció, al menos no lo hizo públicamente, haber comenzado un romance con Nico . Igual, considerando la actitud que mostró él, mucho ya no tiene para decir porque el actor ya lo dijo prácticamente todo.

Una cosa es la amistad y otra es el amor. Hay una frase que afirma que no existe la amistad entre el hombre y la mujer si en el medio hay algún tipo de atracción física, y pareciera que Nico rompió esa barrera cuando tocó fondo sentimentalmente.

“Ella fue un recontra apoyo importante”, dijo Nico, en referencia a la banca que sintió de su ahora nueva novia, entonces simple compañera de trabajo. El anuncio de su separación de Gimena Accardi, si bien fue en buenos términos y era un tema que venía de había tiempo, le había pegado fuerte. Y ahí estaba Dai, para contenerlo.

“Para mí fue fundamental, porque uno se acompaña como amigo, sabés que tenés a esa persona que te está escuchando y es hermoso sentirte contenido. Y además, siendo famoso, es muy difícil tener a alguien donde vos puedas estar contenido, tenés que confiar mucho”, explicó. Pero sin dejar de reconocer que “en ese momento surgió un vínculo muy fuerte”.

No te diré que me gustás, pero habrá señales

A pesar del bajón de su separación y la depresión típica de esos momentos, Nico Vázquez encontró buenos oídos en su compañera y algo más que eso. “Para mí, lo raro es cuando te empezás a ver desde otro lugar. Y hasta te lo preguntás: ‘Es mi amiga, mi mejor amiga’. Hasta que en un momento decís ‘me está pasando algo… y a vos también. ¿Qué hacemos? ¿Lo vivimos o nos castigamos?’”, analizó el protagonista de Rocky.

Y desde ese lugar empezaron a dejar brotar lo que estaba contenido entre ambos y ahora, un poco más afirmados en tiempo y espacio, empezaron a largarse en público. Por ahora, y con mayor énfasis, Nico Vázquez:

"Con Dai Estamos bien, desde hace muy poquitos días"



"Con Dai Estamos bien, desde hace muy poquitos días"

"Ni nosotros entendemos qué está pasando"

"Si fuera por mí no hubiese dicho nada"

"Me gustaría poder caminar con ella por la calle"



— América TV (@AmericaTV) October 15, 2025

“Es también por una cuestión de respeto. No puedo negar algo que estoy viviendo porque si mañana me ves con ella caminando en un lugar, soy un mentiroso. Es difícil. Pero lo voy hablando de a poquito y estamos bien”, dijo. Y fue contundente cuando miró al pasado: “Hace cuatro meses la estaba pasando mal y ahora, estoy tratando de sentirme bien”.

Qué dijo Gimena Accardi sobre la nueva relación de Nico Vázquez

En sintonía con la buena onda pública que ambos vienen manteniendo desde el momento de su separación, Gimena Accardi le tiró buena onda a su ex y al vínculo que está comenzando con Dai Fernández.

“Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa. Siempre fueron muy amigos. Entiendo que, obviamente, en la contención que ambos se estuvieron conteniendo, que te podés enamorar o sentir cosas y bien por ellos. Me alegra". Y aclaró que cree que esta relación sentimental de Nico no existía mientras estaba casado con ella:

“Sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora”, pero lejos de convertir el comentario en una ácida ironía, llenó de mimos a su ex: “A Nico lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida. Siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con la que quiera”