La tremenda reacción de Beto Casella cuando Mirtha Legrand le preguntó por su relación con Edith Hermida

El conductor, que pasó a las filas de América TV, estuvo en la mesaza de la diva y dejó entrever que el vínculo trascendió lo laboral.

Mirtha Legrand volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más incisivas de la televisión argentina. En una nueva emisión de su ciclo, la conductora puso contra las cuerdas a Beto Casella con una pregunta directa y sin rodeos sobre su vínculo con Edith Hermida , su histórica compañera en "Bendita", y reavivó un viejo rumor que nunca terminó de disiparse.

La consulta cayó como un baldazo de agua fría en la mesa. Lejos de responder con naturalidad, el animador se mostró incómodo desde el primer momento y optó por esquivar el tema. “No puedo contestar eso”, lanzó de entrada, marcando un límite que, lejos de cerrar el asunto, despertó aún más curiosidad entre los presentes.

El conductor intentó justificar su silencio apelando al consenso con la otra parte involucrada. “Tendría que consensuarlo con ella a ver si alguna vez podemos contar algo breve . Pero sin permiso de ella, no”, agregó, dejando entrever que hubo algo más que una simple relación laboral, aunque sin confirmarlo de manera explícita.

Embed

La evasiva no pasó desapercibida y alimentó las versiones de un romance oculto que durante años circuló en los pasillos de la televisión. Para cerrar, la nueva cara de América TV eligió un tono más conciliador y aseguró que, más allá del pasado, hoy prima el cariño. “Lo importante es que hoy hay respeto y yo, por supuesto, respeté la decisión de ella”, afirmó.

Sus palabras también fueron leídas en clave del distanciamiento profesional que se produjo cuando su colega decidió no acompañarlo en un nuevo proyecto televisivo. Aunque evitó profundizar, el comentario dejó flotando la idea de un conflicto personal que trascendió lo estrictamente laboral y que nunca terminó de saldarse públicamente.

El sorpresivo pedido de disculpas para Alejandro Fantino

En paralelo al tenso intercambio con Casella, la Chiqui protagonizó otro momento fuerte de la noche al tomarse unos minutos para hacer un pedido de disculpas público a Alejandro Fantino y su familia: la diva eligió cerrar el año con un gesto que buscó reparar una herida del pasado.

“Esto es muy serio”, comenzó diciendo la conductora, con un tono solemne. Luego, avanzó sin rodeos: “Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”.

Embed

Lejos de esquivar la polémica, Mirtha se mostró decidida a dar vuelta la página y asumir responsabilidades. “Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio”, expresó, en referencia a la recordada emisión de 2018 en la que Natacha Jaitt había realizado graves denuncias al aire.

Con su estilo frontal, la presentadora cerró su descargo con un mensaje claro. “Muy feliz año y una vez más pido disculpas por el comentario que hice fuera de lugar ”, concluyó, utilizando su espacio para reparar públicamente una situación que había quedado abierta.