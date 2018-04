"Es un día muy especial para mí. Estoy viviendo una situación de mierda. Ustedes me conocen, me dan la confianza cada noche al abrirme la puerta de su casa haciendo un programa periodístico, con monstruos de la profesión. Aclarar una cosa como la que me han metido es muy difícil, donde te muevas, no tenés manera de no salir manchado", arrancó mirando a cámara. "La voy a hacer muy cortita, pero esto va para largo. Lo importante es que se sepa qué esta pasando con esta cadena que se está investigando, no lo personal, que es muy chiquito. Lo más importante es que detengan a todos los pervertidos que andan dando vueltas, eso es mas importante que la operación contra mi y otros famosos", señaló en referencia a la lista de nombres que Jaitt sumó a la lista de investigados por los abusos a menores en el club Independiente.

Embed

"En este celular que tenga acá está mi vida. En este celular, en mis mails, en mi computadora, en el aire de la radio. Tener que salir a aclarar que uno no tiene nada que ver con esta causa, está de más. Lo hago porque mis seres queridos, mis viejos, mis amigos, saben lo que soy, pero ustedes no tienen por qué saber, podrían dudar de mi. Yo no sé quién está detrás. Tengo algunas pistas. No soy un nene de pecho, hace años que trabajo en esta liga. No me van a asustar, voy a saber quién esta detrás y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Yo lo voy a saber, y sé que estas cosas hay que pasarlas, es parte de este juego, de este laburo. Esto es duro, pero no me doblega. Tengo bronca más que tristeza. Soy un tipo muy pasional, ustedes me conocen. Me he metido en el último tiempo con muchos poderes. Con la mafia del fútbol, con la sindical, con la del juego", recordó.

"Ayer hasta hicieron correr la bola de que estaban allanando un domicilio mío. Es cualquier cosa. Me voy encargar con los abogados. Yo no me enojo con el que lo dice. Yo me quiero concentrar en el que está arriba. Quiero saber qué pasa con este terrible delito, quiero saber quién arma todo esto. Por último, tengo una profunda desilusión con Mirtha Legrand. Yo la tenía como un faro de este medio. Le tenía una profunda admiración. Es una mente brillante, una mujer preclara de este medio. No así el nieto”, cerró.