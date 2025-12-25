Así robaron un kiosco durante la llegada de la Navidad: el golpe quedó filmado en pleno centro de Neuquén

El hecho ocurrió durante la noche del 24 de diciembre en un comercio ubicado en la esquina de Avenida Argentina y San Martín.

Un robo ocurrido en un kiosco del centro de la ciudad de Neuquén quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y permitió ver cómo tres personas ingresaron al local y sustrajeron mercadería de elevado valor. El hecho se produjo entre la Nochebuena y la Navidad, y generó importantes pérdidas económicas para el dueño del comercio.

Según la información recabada, el episodio ocurrió el miércoles 24 de diciembre, alrededor de las 23:30 , en un kiosco ubicado en la intersección de Avenida Argentina y San Martín , una de las esquinas más transitadas de la capital neuquina. Tras advertir el robo, el propietario dio aviso a la Policía y posteriormente radicó la denuncia correspondiente.

En el registro fílmico se observa la llegada de tres personas al local. Los tres se desplazan juntos hacia el sector de la entrada y permanecen en el lugar durante varios segundos. Mientras uno sigue caminando para hacer de "campana" otros dos fuerzan la persiana para poder levantarla un poco, lo suficiente como para poder meter sus manos y arrasar con todo lo que encuentran a su paso.

Robo en kiosco

Qué robaron

Juan, propietario del kiosco, contó a LM Neuquén cómo se produjo el robo y los daños que sufrió el comercio. "Nos levantaron la reja y eso les dio la posibilidad de romper el vidrio”, explicó.

Según detalló, los delincuentes apuntaron directamente a la mercadería más costosa. “Nos robaron toda la parte de tabaquería. Se llevaron cigarrillos electrónicos, encendedores catalíticos y cigarrillos. Son cosas medio caras y justo ahí tenemos todo”, señaló.

El comerciante explicó que el daño estructural también fue significativo. “El vidrio que rompieron es un ventanal fijo que tenemos porque atendemos por ventanillas. Mide 1,50 metros y es caro”, indicó, aunque aclaró que la mayor pérdida estuvo relacionada con los productos robados.

Robo en kiosco 1

Juan contó que los autores cargaron la mercadería en una bolsa de gran tamaño. “Llevaron una bolsa bastante grande. Son cosas chiquitas, pero a la vez suman un montón”, afirmó.

Pérdidas económicas y reclamos por seguridad

Sobre el monto estimado del robo, el dueño sostuvo que aún no pudo realizar un cálculo definitivo, aunque adelantó que la cifra es elevada. “Todavía no hice bien la cuenta, pero debe ser arriba de un millón de pesos, por lo menos”, estimó.

En ese sentido, explicó que muchos de los productos sustraídos tienen un valor unitario alto. “Un encendedor catalítico vale alrededor de 70.000 pesos, así que imaginate lo que suma todo junto”, remarcó.

Robo en kiosco

Respecto a la intervención policial, Juan señaló que tras advertir el robo dio aviso a las autoridades. “Cuando fuimos al lugar vino la Policía, que como siempre tarda un montón, y te dice que tenés que hacer la denuncia”, relató.

El comerciante también expresó su preocupación por la falta de vigilancia en la zona céntrica. “En realidad en la zona falta vigilancia policial porque esto no hubiera pasado si la Policía andubiera por este sector. Después aparecieron como seis policías”, indicó.

El robo ocurrió en un sector neurálgico de la ciudad. Las imágenes de las cámaras de seguridad ya fueron resguardadas y podrían resultar clave para avanzar en la investigación y en la identificación de los responsables del hecho.