Una pareja de delincuentes asaltó un banco y fue detenida poco después

Ocurrió en Cutral Co. La pareja simuló tener armas de fuego, pero se habría tratado de una trampa para intimidar a las víctimas.

A lo Bonnie y Clyde, una pareja de delincuentes de Cutral Co asaltó un banco y huyó con un millón de pesos. Aunque demostraron tener su golpe bien pensado, las cámaras urbanas les jugaron en contra y permitieron dar con ellos en cuestión de minutos. Los detalles.

Según informó el portal La Voz del Neuquén, todo ocurrió en horas del mediodía del lunes, cuando una pareja de delincuentes ingresó al Banco Credicoop ubicado en calle Perito Moreno al 400 de la localidad de la comarca. Lo hicieron con el rostro semicubierto y dirigiéndose de inmediato hacia el sector de cajas, donde amenazaron a una empleada para que les entregue la recaudación del día , asegurando poseer armas de fuego para lastimarla si no obedecía.

Presa del terror, la mujer entregó una cifra cercana al millón de pesos , tras lo cual los ladrones huyeron del local corriendo.

Para intentar despistar a los investigadores, los asaltantes realizaron un recorrido estratégico. Comenzaron escapando por calle Perito Moreno hasta Chubut; de allí se dirigieron hacia el oeste hasta la calle Yrigoyen, donde doblaron al sur. Además, durante la fuga se cambiaron de ropa para no ser identificados, sabiendo que seguramente su accionar y su huida había sido registrada por cámaras del banco y urbanas.

robo banco credicoop

Fue justamente gracias al seguimiento de las cámaras de monitoreo que los uniformados finalmente localizaron a la pareja tras tomar intervención en el hecho, pocos minutos más tarde, en la calle JJ Valle al final, en el barrio Pueblo Nuevo, donde fueron detenidos. Ambos fueron trasladados de inmediato a la sede policial para quedar a disposición de la justicia.

Fuentes policiales indicaron que ambos demorados son mayores de edad; por su parte, el hombre posee antecedentes delictivos y es una persona conocida del ambiente en la ciudad, mientras que la mujer no tendría domicilio en Cutral Co.

El trabajo conjunto de la Brigada de Investigaciones, efectivos de la Comisaría 14 y del Centro de Monitoreo de Cámaras de Cutral Co fue la clave para esclarecer el hecho y dar con sus autores en tiempo récord.

Se esperaba que este martes, la fiscalía a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard le formule cargos a la pareja de asaltantes.

SFP Cutral Co policia comisaria 14 (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Una pareja asaltó un supermercado y luego baleó a un policía

En octubre pasado, otra pareja de delincuentes dio un golpe que conmocionó a Cutral Co, al asaltar un supermercado a punta de pistola. La suerte de los ladrones fue corta, ya que la Policía dio con ellos mientras huían y los demoró, aunque un efectivo resultó baleado en el proceso. Ambos serán acusados.

El comisario Pedro Güento, de la Dirección Seguridad Interior de Cutral Co y Plaza Huincul, relató que todo inició el miércoles 8 por la mañana, cuando recibieron un llamado a las 11:10 de la empleada de un supermercado, quien pedía la presencia policial en el local de calle Mosconi y 13 de Diciembre, en el barrio Pampa.

Al arribar al mercado, denominado "2 de Julio", el personal conoció por la víctima, cajera del supermercado, que en circunstancias de encontrarse trabajando, habían ingresado dos personas, un hombre y una mujer, con intenciones de robo. Mientras el hombre hacía de una suerte de "campana", la mujer fue quien tomó las riendas del golpe.

super 2 de julio cutral co (1)

Mostrándole un arma que sacó de entre su ropa, la joven ladrona amenazó a la cajera, le tiró del pelo y hasta llegó a pegarle un culatazo para someterla. En pocos segundos, tomó el dinero de una caja registradora del súper y, al dirigirse a la segunda y no lograr abrirla, la tomó y se la llevó cargada en brazos. Luego, se dirigió a la puerta, entregó el arma a su cómplice y juntos se retiraron.

Cuando se alejaban del comercio, efectivos de la Policía lograron ver a la asaltante cargando la caja registradora ir junto a su pareja por calle 22 de Octubre, ya a unos 300 metros del supermercado e ingresando en el barrio Belgrano (ex 450 Viviendas), por lo que se acercaron rápidamente y lograron demorarla.

Su cómplice, sin embargo, logró meterse al patio de un domicilio, donde fue seguido por algunos efectivos. En ese contexto, tomó el arma que había recibido de su compañera y efectuó al menos cuatro detonaciones, con las que logró herir a un policía, un cabo primero que participaba del procedimiento. No obstante, se logró acorralarlo y detenerlo en cuanto arribaron más unidades para colaborar, aunque no así recuperar el arma de fuego.