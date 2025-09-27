Armados hasta los dientes: los delincuentes no ahorran en gastos en Neuquén y tienen hasta pistolas con mira láser

A partir de distintas tareas investigativas, la Policía neuquina dio un importante golpe y en solo un día, secuestró más de una decena de armas cortas y largas.

En apenas un día, la Policía neuquina logró secuestrar más de una decena de armas de fuego en procedimientos realizados en esta capital, San Martín de los Andes y Centenario. Más allá del positivo resultado de los allanamientos ordenados por distintos jueces, no deja de ser preocupante el armamento que se encuentra en manos de los delincuentes, que incluyen pistolas con miras láser y municiones en cantidades que superan el centenar.

El golpe más destacado a los pistoleros neuquinos tuvo su epicentro en Neuquén capital, con un gran despliegue de efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Tercera y la 21º, del barrio Melipal. El trabajo se enfocó en los barrios Islas Malvinas, Progreso y Alto Godoy.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, la fiscal Paula González fue quien se encargó de solicitar los allanamientos en los distintos aguantaderos. El efectivo golpe de las fuerzas de seguridad neuquinas se evidenció en el gran número de armas de fuego secuestradas y que los pistoleros no alcanzaron a ocultar.

En una vivienda de calle Cerro Bandera, los uniformados incautaron una pistola Taurus, de nueve milímetros, y un revólver Italo, calibre 32. También se encontraron dos rifles Winchester, calibres 308 y 3030, aunque con la particularidad de que el dueño de la casa contaba con la documentación en regla.

armas secuestro Gentileza Policía del Neuquén

De forma paralela, el operativo llevado a cabo en una casa situada en cercanías de Godoy y Novella, también permitió el secuestro de dos potentes armas de fuego: una pistola Bersa, de nueve milímetros, con mira láser y otra Bersa, calibre 380. Además, el pistolero ocultaba más de 200 proyectiles.

Toda la tarea policial estuvo supervisada por jefes policiales y se desarrolló desde las 6:30 de la mañana de este viernes hasta las primeras horas de la tarde.

armas secuestro Gentileza Policía del Neuquén

Armas largas en San Martín de los Andes

En tanto, en otro punto de la provincia, los efectivos policiales de San Martín de los Andes llevaron adelante otro oportuno procedimiento en el marco de una causa por tenencia ilegal de armas de fuego. La tarea investigativa se concretó durante la mañana de este viernes y se concentró en una vivienda ubicada sobre calle Los Ñires, en el barrio El Arenal. Durante la inspección, fueron hallados un rifle y una carabina calibre 22 y más de un centenar de proyectiles.

De forma paralela, en otro procedimiento desarrollado en el paraje Pil Pil, se incautaron otras dos armas largas.

armas secuestro Gentileza Policía del Neuquén

Finalmente, en Centenario, se avanzó con otra pesquisa vinculada a un pistolero que amenazó a un vecino de esa ciudad. Tras la intervención de la fiscal González, fueron autorizados dos allanamientos en el sector Parcelas. El resultado fue positivo, con el secuestro de una escopeta calibre 14 y varios cartuchos.

Más armas en Vista Hermosa

En cuanto al segundo procedimiento, que tuvo su epicentro en el barrio Vista Hermosa, se encontró un arma corta calibre 22 y diez proyectiles.

Durante este despliegue, que tuvo lugar este viernes a primera hora, fue demorado el hombre que habría amenazado al vecino. Se lo investiga por el delito de amenazas agravadas.