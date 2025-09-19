La Policía dio con cinco delincuentes prófugos en apenas 24 horas

Las detenciones se dieron en cinco oportunidades distintas y tuvieron lugar en Neuquén capital y en Vista Alegre.

Aunque la ubicación de personas buscadas por la Justicia es algo rutinario para la Policía, sorprende la seguidilla de prófugos demorados que se dio en apenas 24 horas, entre el jueves y viernes de esta semana, en distintos puntos de Neuquén . Un total de cinco hombres fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia por distintos motivos.

El primero de los sospechosos fue demorado el jueves por la mañana, cuando personal de la Comisaría Primera realizaba un patrullaje preventivo por el centro neuquino. En ese contexto, en calle Diagonal Alvear, visualizaron a cinco sujetos con actitud sospechosa, los cuales trataron de evadir a los efectivos cuando estos se acercaron para proceder a su identificación.

Sin éxito en su huida, no tuvieron más opción que facilitar su identificación, momento en que el sistema policial arrojó para uno de ellos dos pedidos de captura vigentes.

Por esto, se le notificó la ubicación del buscado a la Fiscalía de Robos y Hurtos, que dispuso su detención formal por rebeldía, por lo que fue trasladado a los asientos de la comisaría a la espera de una audiencia.

delincuentes pedido de captura 2

El segundo prófugo fue detectado en la tarde del mismo día por personal del Departamento Seguridad Metropolitana, que se encontraba realizando tareas de patrullaje en la zona oeste de la ciudad y, en ese marco, decidió identificar a un hombre de 30 años.

Al consultar los datos con el Centro de Análisis Criminal, el operador de turno informó que el ciudadano registraba un pedido de captura vigente emitido el 2 de junio de 2025, en el marco de una causa por encubrimiento.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al traslado del individuo hasta la Comisaría N° 18, donde quedó a disposición de la Justicia.

Luego, un tercer prófugo el día jueves fue detectado por efectivos de la División Motorizada, durante un patrullaje preventivo en jurisdicción de la Comisaría 19, en cercanías de calles Paimún y Chocón. Allí, se procedió a la identificación de un motociclista que circulaba sin el casco obligatorio.

Al verificar sus datos, el Centro de Análisis Estratégico informó que sobre el sujeto recaía un pedido de captura vigente, dispuesto por la Justicia en el marco de una causa en trámite. Por ello, el hombre fue demorado y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente. En tanto, la motocicleta no presentaba impedimentos para circular y fue entregada a un familiar.

Prófugos por doquier

Finalmente, el último prófugo del jueves fue ubicado por personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre, que realizaba patrullajes e identificaciones preventivas cuando procedió a la identificación de dos jóvenes.

Durante la verificación de datos, se constató que uno de ellos tenía vigente un pedido de captura y rebeldía emitido por la Fiscalía de Actuación Genérica, relacionado con una causa por abuso de arma. Ante esta situación, los efectivos trasladaron al sujeto hasta la dependencia policial para regularizar su situación, seguidamente se mantuvo comunicación con la fiscalía interviniente, desde donde se ordenó que el detenido fuera notificado de su situación legal, designara defensor y se presentará en la mañana de este viernes en Ciudad Judicial para la correspondiente audiencia.

delincuentes pedido de captura 3

El quinto y último buscado por la Justicia fue detectado en la madrugada de este viernes, cuando -una vez más- personal policial de Comisaría 49 se hizo presente en el sector del Dique Ballester, a partir de un requerimiento del Centro de Monitoreo Urbano.

En el lugar se identificó a cuatro personas. Durante las verificaciones de rutina, se constató que uno de los hombres registraba un pedido de captura vigente por parte de la Fiscalía de Robos y Hurtos, en una causa caratulada por encubrimiento, con fecha del 17 de septiembre del presente año.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso las diligencias correspondientes. El hombre fue trasladado a la ciudad de Neuquén para su correcta identificación y continuidad de las actuaciones.