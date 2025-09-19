Expectativa por la autopsia tras el hallazgo de un cuerpo en una cantera de Neuquén

En la región no hay reportes de mujeres desaparecidas, salvo la búsqueda vigente de Luciana Muñoz. Se consultó también a la Policía de Río Negro.

El hallazgo de un cuerpo femenino en una cantera de Neuquén generó conmoción y abrió una serie de interrogantes que solo la autopsia podrá empezar a despejar . La ausencia de denuncias por desapariciones recientes en la zona incrementa el enigma y pone todas las miradas en la búsqueda activa de Luciana Muñoz.

El descubrimiento se produjo este jueves por la mañana, alrededor de las 9:45, en el predio del Complejo Ambiental Neuquén (CAN), ubicado entre la Autovía Norte y la Ruta 67 . El cadáver fue advertido por un chofer que había ingresado a retirar áridos de una empresa constructora que opera en el lugar.

De inmediato se desplegó un importante operativo policial y judicial. La fiscal de Delitos contra las Personas, Lucrecia Sola, ordenó preservar la escena y avanzar con las primeras pericias, mientras que también estuvo presente el subsecretario de Limpieza Urbana del municipio, Cristian Haspert. El sitio fue cercado y se dispuso la intervención de equipos forenses especializados.

SFP Homicidio femicidio mujer en basural cantera bassa (23) Sebastián Fariña Petersen

El cuerpo correspondería a una mujer de entre 20 y 30 años, y presenta un avanzado estado de descomposición, lo que hace suponer que llevaba al menos 5 días muerta. La autopsia, que se realizará en las próximas horas, será determinante para establecer la causa de la muerte, si existieron signos de violencia y obtener datos que permitan su identificación.

La empresa BASAA Ingeniería Ambiental, concesionaria del complejo, difundió un comunicado en el que confirmó que personal propio encontró el cuerpo y que se activó el protocolo previsto. “De manera inmediata, y conforme a los procedimientos establecidos, se dio aviso a las autoridades competentes, quienes ya se encuentran interviniendo en el lugar”, señalaron.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la ausencia de reportes de mujeres desaparecidas en Neuquén capital y sus alrededores. Autoridades policiales y judiciales remarcaron que actualmente no hay búsquedas activas en la zona, con la excepción de la de Luciana Muñoz, cuya desaparición fue denunciada semanas atrás en la ciudad de Plottier. Esa situación le otorga un matiz especial al caso, ya que no existen denuncias que faciliten la identificación inmediata de la víctima.

SFP Homicidio femicidio mujer en basural cantera bassa (13) Sebastián Fariña Petersen

La comparación con Muñoz surge como una línea de investigación inevitable, aunque desde la fiscalía evitaron vincular ambos hechos hasta contar con los resultados de la autopsia y de los peritajes. La expectativa es alta porque será el estudio forense el que pueda confirmar no solo la causa de muerte, sino también si existen coincidencias que permitan asociar este hallazgo con alguna denuncia previa.

Las reacciones al hallazgo

Vecinos y trabajadores de la zona se mostraron sorprendidos ante el operativo policial, que incluyó patrulleros, personal forense y móviles judiciales. El área fue rápidamente acordonada, lo que generó comentarios entre quienes circulaban por las inmediaciones del complejo.

Por ahora, la investigación avanza con extremo hermetismo. La fiscalía subrayó que las conclusiones preliminares de la autopsia podrían conocerse en las próximas horas y que serán claves para orientar el rumbo de la pesquisa. Hasta entonces, todo se mantiene en la incertidumbre y bajo la expectativa de conocer si este hallazgo podrá vincularse con alguna persona denunciada como desaparecida o si se trata de un caso completamente aislado.