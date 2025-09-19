Vecinos en alerta: así intentaban entrar a robar a una casa de barrio Santa Genoveva

En el barrio neuquino crece la preocupación por una serie de hechos de inseguridad registrados en horas de la madrugada.

Episodios de inseguridad vienen repitiéndose en Santa Genoveva , uno de los barrios residenciales de la ciudad de Neuquén. Según relataron los propios vecinos, delincuentes aprovechan la madrugada para forzar rejas e ingresar a los patios de las casas , sin importar cámaras, alarmas o barreras de seguridad.

El último hecho ocurrió este jueves cerca de la 1 de la madrugada en calle Colonia Alemana y quedó registrado en un video difundido por los damnificados. Allí se observa cómo un hombre presiona los barrotes de una reja con la intención de abrirse paso hacia el interior de una vivienda. El movimiento activó la alarma, lo que hizo que el dueño saliera a gritarles desde el interior. En ese momento, el intruso incluso hace un gesto con la mano, como diciendo “bueno, me voy”, antes de retirarse tranquilamente.

A pesar de esa reacción del vecino, el ladrón no mostró apuro ni miedo a quedar registrado en las cámaras de seguridad. “Lo insólito es la tranquilidad con la que actúan, saben que pueden ser vistos y no les importa nada”, contó un residente que también presenció la situación desde una casa aledaña.

santa genoveva intento de robo 1

El pedido de ayuda que no fue atendido

Luego del episodio, los vecinos llamaron inmediatamente a la Policía. El aviso fue coordinado a través del grupo de WhatsApp barrial que mantienen para alertarse entre sí sobre hechos de inseguridad. Sin embargo, según relataron, la fuerza nunca llegó al lugar. Esa ausencia reforzó el reclamo de la comunidad, que desde hace semanas insiste en la necesidad de más patrullajes y presencia policial durante la noche.

“Nos organizamos entre todos para llamar y avisar, pero la Policía nunca apareció. Esa falta de respuesta es lo que más nos preocupa, porque quedamos completamente expuestos”, señaló una vecina indignada.

Robos en la madrugada

Este caso no es aislado. De acuerdo con los testimonios, los episodios se concentran siempre en la franja horaria de la madrugada, cuando la mayoría de las familias duerme. Los delincuentes buscan ingresar de manera rápida y llevarse lo primero que encuentran a mano: desde objetos insólitos como macetas o mangueras, hasta bicicletas y monopatines.

Lo llamativo es que, en muchos casos, los ladrones eligen robar macetas. “Parece absurdo, pero ya varias veces se han llevado plantas del frente de las casas. Es una modalidad que genera impotencia y miedo al mismo tiempo”, describió una de las damnificadas.

Cámaras captaron cómo ladrones buscan entrar a una casa en la madrugada

Alarmas, perros y rejas que no alcanzan

En Santa Genoveva abundan las medidas de seguridad: perros, rejas reforzadas, pinches y alarmas. Sin embargo, ninguna parece suficiente para detener a quienes buscan ingresar a las viviendas. “Tenemos todos los sistemas de protección posibles, y aun así intentan entrar. No hay forma de estar tranquilos”, remarcó un vecino que difundió el video más reciente.

Los registros muestran incluso a personas actuando a cara descubierta, lo que aumenta la sensación de impunidad. “Ni las cámaras los frenan, ni las alarmas, ni los perros. Nada los detiene. Actúan con total descaro”, coincidieron los vecinos.

Ante esta situación, los residentes de Santa Genoveva elevaron un pedido concreto: más patrullajes y controles durante las noches. Consideran que la única forma de desalentar los intentos de robo es con presencia policial visible y sostenida.

“Necesitamos que alguien nos cuide, porque vivimos con miedo constante. Anoche fue una maceta, mañana puede ser que logren entrar a una casa con gente adentro”, advirtió una frentista.

santa genoveva intento de robo 2

Santa Genoveva, un barrio caracterizado por su tranquilidad y la vida comunitaria entre vecinos, atraviesa un momento de incertidumbre. Muchos ya evalúan instalar más medidas de seguridad, aunque reconocen que los ladrones logran sortear cualquier obstáculo.

Difusión en redes y presión a las autoridades

La circulación del video en redes sociales busca visibilizar lo que está ocurriendo y presionar a las autoridades para que actúen con urgencia. “Cuando mostramos las imágenes recién parece que alguien presta atención, si no, estos hechos pasan como anécdotas aisladas”, señalaron.

Los vecinos coincidieron en que la situación es insostenible. Más allá de los objetos robados o dañados, lo que se ha perdido es la sensación de seguridad en el propio hogar. “Te sacan una maceta y parece algo menor, pero el problema es que saben que estás adentro durmiendo y aun así se animan. Ese es el verdadero miedo”, resumió una de las víctimas.