El pirómano de Santa Genoveva estuvo detenido solo 12 horas: "vivimos aterrorizados", dijo la dueña de la casa

El sábado intentó prender fuego una casa. Fue detenido y liberado. Aseguran que se exhibe desnudo, rompe autos y acosa a los vecinos.

Tras el incidente que se vivió este sábado a la madrugada en Santa Genoveva, cuando un hombre con antecedentes conflictivos intentó incendiar una casa , los vecinos de este barrio de Neuquén capital pidieron que todos los damnificados por su conducta hagan una denuncia formal para que la Justicia tome cartas en el asunto. "La Policía no tiene más herramientas que detenerlo 12 horas, y vivimos aterrorizados", aseguraron.

La dueña de la casa que casi se incendia por la intervención de este vecino, dialogó con LMNeuquén y explicó cómo ocurrió el episodio. "Tengo un alero de madera de 40 años, mi casa se salvó porque un taxista lo sacó y tiró un bidón de agua sobre las plantas", dijo y agregó que luego encontró una caja de pizza que el hombre había usado para iniciar la hoguera.

Cuando difundió los videos del vecino intentando prender fuego sus plantas, supo que el hombre ya había causado inconvenientes en otras viviendas , en una heladería barrial y también en el colegio.

"Él vive en la zona, frente a una heladería. A las chicas las acosa todo el tiempo, algunas tuvieron ataques de pánico", relató la mujer. Según explicó, el hombre le intentó agarrar la mochila a una de las empleadas de este local y también le sacó un cigarrillo de la boca.

Pirómano Santa Genoveva El hombre intentó prender fuego una casa en Santa Genoveva.

"Forzó la puerta para entrar al depósito, hasta que el novio de una de las chicas lo sacó", dijo la vecina y agregó que ya hicieron dos denuncias por el accionar del hombre, que fue acusado de robar a menores en la plaza, de exhibirse desnudo en público y hasta de defecar sobre autos o la vereda en el barrio.

"Afuera de Deleite hizo lío el viernes pasado, le rompió el auto a un señor, el viernes se quiso meter a la escuela Piaget. Se desnudó, rompió las plantas y dejó un cuchillo tirado", dijo sobre algunos de los episodios que complican la convivencia en el barrio.

Qué se sabe del vecino de Santa Genoveva

Según pudo averiguar, el hombre tiene 47 años y vive en un departamento sobre calle Illia. Su familia vive en Cipolletti, pero no se acercaron a los vecinos para responder por el accionar del acusado o los inconvenientes que causó en las últimas semanas.

"Me dijeron que tenía problemas psiquiátricos, otros me dicen que es un tema de consumo", dijo la vecina, que agregó: "Necesitamos que actúen no sólo por los vecinos que estamos aterrorizados, sino para ayudarlo a él, porque no puede vivir solo en esas condiciones".

La mujer solicitó que aquellas personas que hayan sido víctimas del pirómano hagan la denuncia para ejercer más presión y así lograr alguna respuesta por parte de la Fiscalía. "Los de la Policía sólo pueden detenerlo doce horas como mucho y no puede hacer más, fueron dos veces a Grido y no tienen más recursos que detenerlo unas horas. Necesitamos que la Fiscalía defina que es un riesgo para la sociedad y para sí mismo", dijo y agregó: "Hay cuatro colegios acá, ya se quiso meter a uno, anda desnudo, con un cuchillo, rompiendo cosas".

san juan y monseñor de andrea santa genoveva.jpg

Los habitantes del barrio buscan resguardar la seguridad de los niños y adolescentes que concurren a los colegios y también temen que los problemas de convivencia escalen y que algún vecino tome represalias por estas conductas y le haga daño al hombre señalado. Por eso, piden que las autoridades atiendan el caso para evitar futuros enfrentamientos.

En los chats de seguridad se repite la misma sensación: “Estamos solos, esperando que pase una tragedia para que alguien haga algo”. Otro de los mensajes que circularon muestra la gravedad del cuadro. “Lo vi en la calle Pehuén hoy, andaba desnudo", sostuvo otro vecino del lugar. Los mismos testimonios también dieron cuenta de que esta persona ya tuvo algunos inconvenientes, incluso con adolescentes en una cancha de pádel. Es por eso que piden la urgente intervención de la Policía o algú organismo de seguridad.

Los relatos coinciden en que se trata de un hombre con conductas erráticas, que deambula por las noches. “Anda de noche golpeando puertas a la madrugada, camina descalzo y habla solo”, apuntaron.

Volvió a atacar el "loco" pirómano de Santa Genoveva

Según indicaron, el hombre ya causó problemas en otras zonas de Neuquén y el temor creció entre los vecinos cuando supieron que había acumulado cajones de verdura para crear otra hoguera, que podría terminar afectando la seguridad de los vecinos de Santa Genoveva.

Hasta ahora, la dueña de la casa donde se incendiaron las plantas ya presentó la denuncia. También lo hizo un vecino que sufrió la rotura de la ventanilla de su auto y tuvo que limpiar el vehículo cuando el hombre defecó sobre el capot. "Queremos que se sumen las denuncias de la heladería y de otros vecinos para que actúen y nos den alguna solución", explicó la mujer.

"Queremos una solución para todos, para los vecinos que estamos aterrorizados, pero también para él, que necesita ayuda", afirmó.