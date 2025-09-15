Brutal crimen frente a una comisaría: ladrones dejaron tirado el millonario botín

Tras el asesinato del dueño de un locutorio, los delincuentes huyeron y dejaron 5 millones de pesos en el piso. Investigan el móvil del hecho.

Vecinos del local comercial piden justicia por el brutal asesinato de Luis Alberto Troche, un comerciante de 56 años asesinado mientras trabajaba en su locutorio.

Conmoción en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría por el brutal asesinato de Luis Alberto Troche , un comerciante de 56 años quien fue asesinado mientras trabajaba en su locutorio, justo frente a una comisaría .

El brutal homicidio tuvo lugar el sábado por la tarde en Camino de Cintura al 6000 . Según indicaron distintos medios locales, la empleada de una farmacia lindera escuchó ruidos extraños y, alertada por una clienta, entró al negocio de la víctima y descubrió la escena del crimen.

Troche agonizaba en el baño del locutorio, sobre un charco de sangre . La vecina reaccionó rápidamente, llamó al 911 y en minutos llegaron patrulleros y una ambulancia al lugar.

El comerciante fue trasladado de urgencia al Hospital Santamarina, pero los médicos no lograron salvarlo.

Un asesinato brutal

En un primer momento, se habló de un posible intento de robo. Sin embargo, fuentes de la investigación confirmaron que en el lugar había más de 5 millones de pesos, lo que abrió nuevas líneas de investigación y sembró aún más incertidumbre entre los vecinos.

“Se están analizando todas las evidencias recolectadas en la escena”, señalaron fuentes cercanas a la causa. Por ahora, no descartan ninguna hipótesis.

Lo que creen es que la víctima conocía al agresor y que por eso dejó que entrara hasta la zona de cajas. De hecho, los investigadores creen había un vínculo cercano entre ambos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía descentralizada 2 de Esteban Echeverría, a cargo de la Verónica Ciffarelli, y la investigación la lleva adelante la DDI de Lomas de Zamora.

Por estas horas, buscan identificar al hombre que quedó grabado mientras entraba al comercio, pero todavía los investigadores no determinaron su identidad.

El pedido de justicia

Mientras la investigación avanza, la bronca crece en el barrio. Comerciantes y vecinos de 9 de Abril realizaron una marcha para este lunes en reclamo de mayor seguridad.

La noticia también generó conmoción en redes sociales, donde amigos y conocidos de la víctima expresaron su dolor y bronca.

“QEPD mi querido amigo, fuiste una gran persona, humilde y con un gran corazón”, escribió un allegado. Otro mensaje reflejó la tristeza de la comunidad: “Siempre con la mejor actitud te atendía en su negocio, me entristece que le arrebataran la vida de esta manera. Justicia por Luisito”.

“Tan buena persona, hoy me desperté con esta noticia tan triste. Que se haga justicia, no se puede vivir con tanto miedo”, publicó por su parte una vecina.

Embed - LO MATARON FRENTE A UNA COMISARÍA: El desgarrador relato de la hermana

Mujer policía se defendió de un robo y mató a un motochorro de 17 años

Un brutal episodio de violencia se registró este fin de semana en Moreno, provincia de Buenos Aires, en el que una joven agente de la Policía de la Ciudad fue la protagonista. Una agente de 28 años, mató a un motochorro de 17 cuando intentó asaltarla en Moreno, provincia de Buenos Aires. El episodio ocurrió este viernes a la noche cerca del puente Bilbao, sobre el Río Reconquista.

Según confirmaron fuentes judiciales, la mujer policía se desplazaba en moto con su pareja, fue interceptada en una zona oscura por dos delincuentes que descendieron de otra moto y la abordaron.

En el forcejeo, la agente cayó al suelo y, desde esa posición, realizó disparos con su arma reglamentaria, logrando que no se consume el robo y produciendo la muerte de uno de los agresores, un adolescente de 17 años. Fue entonces cuando "la mujer sacó de entre sus pertenencias su arma reglamentaria y dio la voz de alto para cesar el delito", precisó un vocero de la investigación al portal Primer Plano Online.

Policía de la provincia de Buenos Aires

En medio del asalto, uno de los motochorros apuntó contra la mujer con un arma que más tarde se determinó que era una réplica, pero de muy buena calidad. Según detallaron las fuentes, las condiciones de oscuridad en el área incrementaron el nivel de riesgo del episodio.

Según la reconstrucción de los hechos, la agente disparó tres veces y uno de esos balazos alcanzó al ladrón de 17 años. El resto de los cómplices no sufrió heridas y escaparon.

El caso quedó bajo la investigación del fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez. Por ahora, no se dispusieron medidas contra la agente, ya que las autoridades consideran que actuó en legítima defensa. La causa fue caratulada como homicidio y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.