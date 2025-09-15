Asesinato en Islas Malvinas: un hombre murió apuñalado en medio de una fiesta

La víctima tenía 54 años y era de nacionalidad boliviana. Fue atendido por personal médico, pero llegó al hospital sin signos vitales.

Un evento familiar tuvo el peor de los finales durante la madrugada de este sábado. Un hombre murió apuñalado luego de ser atacado en un domicilio de la calle Antú en el barrio Islas Malvinas de Neuquén. Según reportaron fuentes policiales, hay un detenido y se le formularán cargos por el asesinato este lunes.

Según informaron fuentes policiales, tomó intervención la División de Homicidios, dependiente del Departamento de Seguridad Personal cuya asistencia fue solicitada por personal de la comisaría Tercera. El disturbio se habría originado a las 23 y fue informado a la Policía de Neuquén por vecinos.

Según informó el Comisario Inspector Juan Barroso, en diálogo con LMNeuquén , los efectivos llegaron al lugar y encontraron que hubo disturbios en la zona y que un hombre estaba tirado en el suelo. Recibió atención médica y fue trasladado al Hospital Castro Rendón por una ambulancia. Sin embargo, llegó sin signos vitales.

La víctima tenía 54 años, era de nacionalidad boliviana y no tenía antecedentes penales. "Era un vecino más del barrio", dijo Barroso.

Hombre asesinado de una puñalada en Neuquén: la cronología del crimen

El disturbio se originó en la vivienda de la calle Antú cerca de las 23 del viernes. Fue durante una celebración familiar con la presencia de amigos y conocidos de los dueños de la casa. Dos mujeres, identificadas como la ex pareja y la ex suegra del hijo de los dueños llegaron al lugar.

Según el comisario, las mujeres solicitaban que este hombre lleve a su hijo al hospital de urgencia, ya que tenía fiebre. El padre habría aceptado llevar al menor y se subió a su auto para trasladarlo. Barroso contó que el menor tendría menos de dos años.

Sin embargo, la discusión se acaloró y las mujeres comenzaron a tirar piedras al auto del padre y al domicilio donde se estaba realizando la celebración. Esto fue alrededor de las 0 horas del sábado, según informó Barroso.

En ese momento, las personas del domicilio salieron a la calle para ver qué estaba pasando. Entre ellos estaba la víctima, quien intervino en el conflicto para calmar las aguas. Minutos después, se hizo presente otro hombre, de 44 años, presuntamente convocado por una de las mujeres. Este sacó un arma blanca y "sin mediar palabra" forcejeó con la víctima, que estaba en el medio del altercado, y lo apuñaló. La herida fue en el tórax y tocó el corazón, lo que fue letal.

Según contó Barroso, el hombre detenido tiene 44 años, es de nacionalidad argentina y es albañil. Al igual que la víctima, tampoco tiene antecedentes penales. Una de las dos mujeres lo habría llamado para pedir asistencia en el conflicto y él, que vive a dos cuadras, se hizo presente a los pocos minutos, según dijeron testigos.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a LMNeuquén que la audiencia de formulación de cargos se lleva a cabo desde las 12 del mediodía de este lunes y que se podrá conocer la identidad de la víctima una vez finalizada.