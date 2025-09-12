Detuvieron al presunto asesino de Charlie Kirk y Donald Trump pidió pena de muerte

El presidente de Estados Unidos hizo el anuncio y confirmó que su padre llamó a las autoridades.

“Lo condujeron a una comisaría y ahí se encuentra en estos momentos”, indicó el presidente estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reveló que el presunto asesino del activista de ultraderecha Charlie Kirk fue detenido tras intensas horas de búsqueda. “Con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”, sostuvo.

Medios locales lo identificaron como Tyler Robinson, de 22 años . Según declaró el mandatario en una entrevista con Fox News, alguien “muy cercano” al sospechoso lo entregó. Fuentes informaron a CNN que el asesino se confesó a su padre, quien contactó a las autoridades.

Trump dijo que un pastor involucrado en las fuerzas del orden supuestamente reconoció al tirador.

“Lo condujeron a una comisaría, y ahí se encuentra en estos momentos”, añadió. “Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió.

Según el New York Times, el sospechoso fue detenido alrededor de las 23:00 hora local en Utah el jueves por la noche.

Donald Trump pidió la pena de muerte para el tirador

Luego el mandatario abogó por la pena de muerte para el tirador: “Espero que lo declaren culpable y que le impongan la pena de muerte. Lo que hizo... Charlie Kirk era la mejor persona y no se merecía esto".

En momentos en que los periodistas le preguntaron cómo se podía “arreglar el país” y poner fin a la fuerte división política, Trump fue contundente: “no me importa en lo más mínimo”.

“Los radicales de derecha suelen ser radicales porque no quieren ver delincuencia. No quieren ver delincuencia, les preocupa la frontera”, afirmó Trump. “Los radicales de izquierda son el problema, son crueles, horribles y políticamente astutos”, continuó el mandatario.

Cómo fue el asesinato de Charlie Kirk

El trágico episodio ocurrió este miércoles en la Universidad del Valle de Utah. En los videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se puede ver el momento exacto en el que recibe el disparo frente a una multitud de testigos.

Las autoridades establecen que fue un asesinato político y el FBI se encuentra en plena investigación de los hechos. Este jueves se recuperó el arma homicida. En un primer momento, informaron que el tirador había sido detectado y que disparó desde larga distancia.

Según las autoridades, el sospechoso disparó un solo tiro desde el techo de un edificio cercano, que hirió a Kirk en el cuello mientras hablaba en un evento estudiantil al aire libre.

Una portavoz de la universidad dijo que el agresor de Kirk había disparado desde el Centro Losee, un edificio situado a unos 137 metros de distancia, consignó New York Times.

Respecto a Valle de Utah, la universidad pública más grande del estado con más de 45 mil estudiantes matriculados, el campus en el momento del ataque fue evacuado de inmediato y permaneció cerrado. Las clases fueron canceladas hasta nuevo aviso.

Charlie Kirk era un joven activista ultraconservador muy cercano a Donald Trump y amigo del vicepresidente J.D. Vance. En pocos años, se transformó en una figura central del de la nueva derecha, muy popular entre los jóvenes, gracias a su presencia en conferencias, redes sociales y podcasts. Tuvo un papel clave en la campaña de Trump al acercarle el electorado joven.