Grave accidente en un recital de La K'onga: estaba borracha y atropelló a cuatro personas

La mujer se dio a la fuga pero luego comprobaron que tenía 3,8 gramos de alcohol en sangre. Hay una persona que lucha por su vida.

Una conductora alcoholizada atropelló a cuatro personas a la salida de un recital de La K'onga y se dio a la fuga. Según se conoció, se trata de una mujer de 28 años. Tras el accidente , las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona con distintos grados de gravedad. Una de ellas pelea por su vida.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes en Montevideo, Uruguay, después de que el conjunto cordobés finalizara su presentación en el Antel Arena.

La conductora se presentó voluntariamente ante la Seccional 13 de la Policía y las pericias arrojaron un resultado positivo de alcohol en sangre. La mujer tenía 3,8 gramos de alcohol por litro de sangre, en un país donde rige la ley de tolerancia cero.

Se llevó a cabo un fuerte operativo que incluyó a varias ambulancias se desplegó en el lugar. Según argumentó la conductora al momento de entregarse, escapó del lugar por miedo a ser agredida.

Antel Arena

Según informó TN, todo pasó cuando la Fiat Fiorino blanca conducida por la mujer perdió el control y despistó, impactando a su paso contra otros autos y atropellando a cuatro personas. Las víctimas, de 16, 40, 53 y 55 años, resultaron heridas tras el impacto y los testigos que se encontraban en el lugar dieron aviso al 911.

Cómo están las víctimas

Las víctimas presentaron diagnósticos de distinta gravedad: un adolescente de 16 años presentó un traumatismo en la pierna izquierda, mientras que un adulto de 40 años presentó un traumatismo craneoencefálico, al igual que otro hombre de 53. Ellos tres permanecen internados en observación.

Además, una mujer de 55 fue trasladada a un sanatorio y se encuentra internada en grave estado.

accidente

Por estas horas, la Policía y la fiscalía a cargo del caso investigan los hechos y esperan la evolución de los heridos para determinar cómo continúa la causa, según publica el mismo medio.

La K'onga se encontraba en su gira de festejo por sus 22 años como banda, fundada en 2003 en la provincia de Córdoba. El concierto se desarrolló con normalidad. El grupo musical todavía no se pronunció sobre el incidente en redes sociales.

Un fan de María Becerra "sufrió un infarto" en pleno concierto

María Becerra tuvo que atravesar un duro momento en el recital que llevó a cabo en Valladolid, España cuando detectó que entre los fanáticos había un problema de alta gravedad que precisaba de rápida atención. Al ver desde lejos la situación que se estaba registrando en su presentación, la nena de Argentina frenó su show.

María Becerra-Portada

“Tuvo que suspender temporalmente su concierto en Valladolid, España, porque le dio un infarto a una persona. En las imágenes se escucha y se observa a la cantante preocupada diciendo que el personal médico está yendo a asistir”, reveló el periodista Juan Etchegoyen, dando a conocer lo sucedido entre el público.

Todo se detuvo por momento y los paramédicos se acercaron al lugar para asistir a la persona involucrada en la hostil situación. Sin embargo, más allá de la primera información lanzada al aire, Etchegoyen se rectificó más tarde y contó que finalmente no se trató de un infarto.

“Me llamó el equipo de prensa de María Becerra para aclararme que no hubo ningún caso de infarto. Eso pasó en un teatro cercano al recital. Lo único que ocurrió fue que alguien del público tuvo una bajada de azúcar, lo atendieron enseguida y está bien”, confesó.