A los 60 años: el ex jugador de Boca que falleció

El arquero uruguayo sufrió un accidente de tránsito cuando se dirigía a la Costa Atlántica y murió en el acto.

El ex arquero uruguayo de Boca , Carlos Silva, sufrió una descompensación mientras manejaba en la ruta rumbo a la Costa Atlántica y falleció a sus 60 años al colisionar con otro auto.

Este domingo en la localidad bonaerense de Brandsen , quien fuese ayudante de campo de César Luis Menotti en Rosario Central falleció a sus 60 años tras sufrir una descompensación mientras manejaba en la ruta rumbo a la Costa Atlántica.

El auto de Silva zigzagueó y terminó colisionando con otro vehículo , provocando su fallecimiento en el acto. El ex arquero iba a la Costa a escriturar una casa que estaba en proceso de construcción, un proyecto personal que no llegó a concretar.

carlos-silva-60-fallecio-en-un-accidente-2J5D7F4VWBE5RKAHRPOML4RHQQ

El oriundo de Montevideo inició su carrera en el Deportivo Morón, club en el que llegó a debutar y dejó una huella al ascender a la B Nacional en 1990. Luego pasó por Quilmes y Argentinos Juniors pero, en 1993, dio el salto a la Primera División donde se convirtió en el arquero suplente de Fernando Navarro Montoya en Boca.

Silva disputó solo tres partidos, dos amistosos en 1995 ante River Plate y Vélez y un encuentro oficial ante Lanús en el estadio La Bombonera, ingresando a falta de 10 minutos por Navarro Montoya.

El uruguayo se retiró en 2002 y se integró al cuerpo técnico de Menotti en Rosario Central como ayudante y, años más tarde, como entrenador de arqueros con Ángel Cappa.

¿Por qué Russo no volvió a los entrenamientos en Boca?

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, quien recibió el alta médica el viernes tras una infección urinaria, aún no volverá a los entrenamientos con el plantel del “Xeneize”.

El técnico de 69 años había sido hospitalizado el martes pasado en el Instituto Fleni tras someterse a unos análisis de rutina, el cual le detectó una bacteria. Si bien Russo siempre mantuvo un buen estado anímico, por parte de los médicos decidieron mantenerlo internado por precaución.

El entrenador se volvió a hacer estudios este lunes y estos no arrojaron preocupaciones, mostrando su mejoría. Pero, aun así, se decidió que el técnico permanecerá en su casa al menos algunos días más.

La buena noticia es que el DT está acompañado de su familia y en su domicilio, con lo cual el cuadro no es grave. La pregunta es si está en condiciones de hacer frente al desafío gigante que siempre implica dirigir a Boca.

Miguel, de 69 años, está en tratamiento desde 2017 luego de que se le detectara un cáncer de próstata, que le implica estar constantemente medicado.

miguel ángel russo cerca

En estos años, solo se ausentó tanto tiempo como ahora cuando dirigía a Millonarios de Colombia, apenas se enteró del diagnóstico de la enfermedad.

De esta forma, se desconoce si Russo llegará a sentarse en el banco de suplentes el domingo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito a las 17.30 horas, aunque esto no es prioridad para la dirigencia del “Xeneize” que desea la recuperación total del técnico.

Por el lado de Boca, sigue sus entrenamientos con normalidad, pero de la mano de Claudio Úbeda acompañado por el resto del cuerpo técnico conformado por Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz. En su visita al “Canalla”, el “Xeneize” buscará seguir sumando de a tres en la Zona A del Torneo Clausura, donde se ubica en el tercer puesto.