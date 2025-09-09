Boca se entrena sin Miguel Ángel Russo y podría no dirigir contra Central

El ayudante de campo, Claudio Úbeda, está a cargo de los entrenamientos por problemas de salud del entrenador.

Si bien en Boca se toman el tema con mucha tranquilidad, la ausencia de Miguel Ángel Russo de todas las prácticas de la semana pasada y el comienzo de la actual es una cuestión preocupante. Luego de que se le detectara una infección urinaria en el chequeo del martes pasado, el DT estuvo internado algunos días en los que se le realizaron más controles y estudios y luego fue dado de alta y trasladado a su casa.

Juan Román Riquelme y compañía le dejaron en claro a Russo que la decisión sobre su regreso a los entrenamientos es toda del DT, siempre y cuando se sienta óptimo.

Mientras tanto, Miguel se mantiene en contacto con su cuerpo técnico, que hoy está encabezado por Claudio Úbeda en Boca Predio. El exDT de la sub 20 de Argentina está a cargo de las prácticas del plantel junto al resto del equipo: Juvenal Rodríguez , Adrián Gerónimo , Cristian Aquino y el entrenador de arqueros Cristian Muñoz.

El xeneize tiene que enfrentar a Rosario Central en el Gigante de Arroyito el próximo domingo a las 17:30, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Teniendo en cuenta las reiteradas ausencias consecutivas de Russo en estos días, la posibilidad de que llegue al encuentro en el banco de suplentes visitante todavía está en duda.

En un comienzo, los medios que cubren el día a día de Boca informaron que su regreso se daría rápidamente, pero a medida que fueron pasando los días la situación cambió.

La buena noticia es que el DT está acompañado de su familia y en su domicilio, con lo cual el cuadro no es grave. La pregunta es si está en condiciones de hacer frente al desafío gigante que siempre implica dirigir a Boca.

Miguel, de 69 años, está en tratamiento desde 2017 luego de que se le detectara un cáncer de próstata, que le implica estar constantemente medicado.

En estos años, solo se ausentó tanto tiempo como ahora cuando dirigía a Millonarios de Colombia, apenas se enteró del diagnóstico de la enfermedad.

miguel angel russo úbeda

Novedades del equipo y una posible venta

De cara al duelo frente a Central, la titularidad de Leandro Brey en lugar del desgarrado Agustín Marchesín es el cambio obligado en el arco de Boca.

Además, está a punto de concretarse la venta de Kevin Zenón al CSKA de Moscú, en una cifra superior a los siete millones de dólares. El zurdo ya no tiene lugar en el club ni en el equipo y busca salir desde hace al menos un mes.

Mientras tanto, Boca espera que Leandro Paredes regrese en condiciones físicas tras la doble fecha de Eliminatorias, donde sumará muchos minutos en la selección argentina tras ser titular frente a Venezuela y Ecuador.