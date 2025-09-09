Arranca un nuevo Pre Federal de básquet: lo que tenés que saber

Con el partido adelantado este miércoles en Plottier, entre Centro Español e Independiente, comienza un nuevo certamen.

La pelota volará al aire este miércoles y así comenzará una nueva edición del Pre Federal de básquet.

Centro Español recibirá a Independiente de Neuquén desde las 21:30 en El Templo de Plottier. Será el adelantado de la fecha inicial, que se completa el viernes con otros tres partidos de la zona A.

Los dirigidos por Patricio Denegri serán locales de los muchachos de Andrés García , en un duelo que se ha hecho picante en los últimos años y promete ser atractivo.

andres garcía patricio denegri

La primera fecha se completará el viernes, cuando el campeón defensor, Pérfora, enfrente en el Malvinas Argentinas a Atlético Regina. Se trata de los dos mejores representantes de la región en la última Liga Federal, donde el Verde que comanda Fernando Claris jugó una de las finales por el ascenso y el Albo fue la gran revelación avanzando en tres fases de playoffs.

Por su parte, Pacífico recibirá a Del Progreso en El Viejo Ramírez, en un duelo donde los de Maxi Rubio son claros favoritos, mientras que el equipo rionegrino viene de cambiar de técnico y varios de sus jugadores. Ahora los dirige Marcos Fernández. Teniendo en cuenta la continuidad de trabajo tanto adentro como afuera de la cancha, el Deca siempre es uno de los candidatos a campeón.

Además, también el viernes, Biguá visitará a Deportivo Roca en el polideportivo Gimena Padín. El equipo de la costa neuquina tiene a Nicolás Leguizamón como entrenador en lugar del histórico Mauricio Santángelo y mantuvo gran parte de la base del torneo pasado. El Naranja perdió a Héctor Martirena, que tuvo un fugaz paso, y apuesta por los liderazgos de Adolfo García Barros y Lucas Villanueva.

Jugarán en formato de liga ida y vuelta, para luego cruzarse el playoffs y buscar al campeón. El peor del torneo descenderá y no jugará la próxima Liga Federal.

Los que quieren subir de categoría

La zona Ascenso del Pre Federal tiene a Cinco Saltos, Vista Alegre, Cipolletti, Club Plottier, Asociación Deportiva Centenario, Unión Alem Progresista de Allen y Petrolero de Plaza Huincul.

El campeón de la zona Ascenso subirá a la Liga Federal del 2026.