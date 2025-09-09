La FIFA reconoció un tremendo récord que rompió Boca en el Mundial de Clubes

Aunque los resultados no acompañaron al equipo de Miguel Ángel Russo , Boca la rompió en el Mundial de Clubes . De la cancha para afuera, lo que logró el hincha Xeneize fue noticia alrededor del planeta durante ese mes que duró la cita mundialista.

Sorprendidos no sólo por la cantidad de fanáticos que viajaron a Estados Unidos a acompañar al elenco Xeneize, sino sobre todo por la pasión y el aliento permanente durante los 90 minutos. Y ahora, a casi tres meses de esa competencia, se sumó un nuevo récord, el de audiencia, según un informe emitido por la FIFA .

El Xeneize se diferenció de otros clubes que llenaron los estadios por la forma de vivir los partidos. Es que el Real Madrid también copaba los distintos escenarios, pero tal vez durante los 90 minutos se escuchaban apenas uno o dos cantitos típicos del público merengue. Mientras que las tribunas de azul y oro eran una fiesta de principio a fin, tal es así, que cada vez que jugaba Boca las imágenes daban la vuelta al mundo.

"Los datos preliminares confirman que la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA 2025 cautivó a espectadores en todo el mundo. Nielsen Sports estima que alrededor de 2.700 millones de espectadores siguieron el torneo a través de diversos medios de comunicación", arrancó la FIFA en un comunicado publicado este martes en su sitio web.

Y entre las distintas marcas, sobresalió una de Boca que compitió con otra establecida anteriormente por el mismo club argentino. "En Argentina, más de 9.1 millones de personas siguieron el partido entre el Boca Juniors y el Benfica, lo que representa un índice de audiencia del 84.2 %, el más alto en el país desde la final de la Conmebol Libertadores 2023". Aquella final, recordemos, fue la que disputó Boca ante el Fluminense y que fue récord de audiencia.

Otras marcas destacadas por la FIFA

Además de los impresionantes números y datos que la FIFA compartió acerca de Boca, también destacó otros números interesantes. Como por ejemplo, que aproximadamente 2.5 millones de aficionados asistieron a los estadios de las once ciudades anfitrionas.

Otra estadística tremenda fue que más de 131 millones de personas siguieron el torneo por televisión en Brasil, lo que equivale al 62 % de la población del país.

Hablando de Brasil, el partido del Flamengo contra el Bayern de Múnich de octavos de final congregó a 37.3 millones de telespectadores, mientras que los encuentros del Palmeiras contra el Inter de Miami y el Botafogo fueron la segunda y la tercera transmisión más vista del año en el país vecino.

En cuánto al nivel de audiencia, en España, el 49 % de la población (alrededor de 24 millones de personas) siguió la competición, mientras que en Italia lo hizo el 48 % (aproximadamente 28 millones). Estos países estuvieron representados por el Real Madrid y Atlético de Madrid en el caso de los españoles, y el Inter y la Juventus en el de los italianos. Por último, River Plate acaparó el 87 % de la audiencia televisiva en su partido contra el Monterrey.