La increíble anécdota de un ex Boca sobre un encuentro con Messi: "Tenía miedo"

La figura de Messi genera sensaciones particulares por el nivel de respeto que ha ganado debido a su rendimiento deportivo que lo llevó a ser por décadas a ser el mejor jugador del mundo. Si bien los futbolistas profesionales están acostumbrados a lidiar con grandes jugadores, quienes compartieron plantel con Lionel confirman que tiene algo particular.

Julio Buffarini , exjugador de Boca , fue uno de los futbolistas que compartió plantel en la Selección argentina. Fue una situación especial para le lateral derecho, más que nada los primeros instantes cuando lo conoció: “Me levanté temprano, me dicen ‘ahí viene Leo ’, me di vuelta y lo vi, pero seguí desayunando porque tenía miedo ”, reveló en diálogo con el streamer Thiago Álvarez Rico sobre el momento exacto en que lo conoció durante la primer convocatoria en 2016.

“Se me acercó y cuando me saludó, me dio un abrazo y ahí me liber é. Pensé: ‘por lo menos sabe mi apellido’", reveló Julio. Sumado a esto el jugador se expresó sobre el encuentro amistoso que disputaron el xeneize y Barcelona en agosto de 2018: “Después fuimos a jugar con Boca contra Barcelona en Camp Nou, estuve con él, hablamos un montón y me dio su camiseta”.

Su paso por Boca

"Mi paso por Boca fue muy bueno. En el Mundo Boca en lo único que se piensa es en la Copa Libertadores. Me tocó llegar a la final, lamentablemente la perdimos, después llegamos a dos semis más. Creo que en tres años y medio, y con cuatro meses de pandemia, el balance fue positivo”, soltó el jugador sobre el período que tuvo entre 2018 y 2021.

buffarini boca.jpg los del Boca esperan contar con Buffarini para el juego contra Caracas FC.

Confirmado: cuándo vuelve Miguel Ángel Russo a dirigir las prácticas de Boca

La salud de Miguel Ángel Russo estuvo en el foco durante la última semana: ocurre que el DT de Boca debió ser internado a raíz de una infección urinaria que lo tuvo a maltraer, y que le impidió estar presente en los entrenamientos del Xeneize. Tras la hospitalización, el entrenador pasó el fin de semana en su hogar, recuperándose de manera favorable y preparado para regresar a las prácticas con el cuadro azul y oro.

Russo regresará mañana a los entrenamientos de Boca

Desde la dirigencia de la institución de La Ribera pudieron confirmar que el estratega regresará a comandar los destinos del cuadro porteño este lunes, ya con el visto bueno de los médicos. De todas formas, tendrá que volver al Instituto Fleni para someterse a una serie de chequeos durante la mañana, aunque se verá cara a cara con sus dirigidos durante la tarde en el predio: cabe destacar que el plantel tuvo sábado y domingo libres.

Mientras el orientador recibía el alta, lo cierto es que los ensayos continuaron con relativa normalidad con Claudio Úbeda al frente. Sus ayudantes de campo fueron Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz, quienes acostumbran a acompañar a Miguelo, y mantuvo la misma planificación que había pautado su jefe. La intención fue intensificar esfuerzos para sostener el buen momento, tras las tres victorias consecutivas, pensando en el encuentro ante Rosario Central del próximo domingo, a las 17.30 y en Arroyito.

Boca ocupa la tercera posición de la Zona A, así como también el segundo escalafón en la Tabla Anual, en zona de clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. Durante la internación, el técnico había recibido la visita de su hijo Ignacio, quien viste la camiseta de Tigre; y viejos conocidos le habían deseado una pronta recuperación, como Gustavo Barros Schelotto y Gustavo Alfaro. El mundo del fútbol se preocupó por Miguel.

La imagen de Russo que había generado preocupación

Las imágenes que se pudieron ver en el compromiso entre el Xeneize y Aldosivi, que acabó con victoria visitante por 2-0 en Mar del Plata, habían generado alarma y trascendieron a través de las redes sociales. La transmisión de ESPN Premium lo había mostrado al entrenador quedándose dormido en pleno banco de suplentes, lo que dejaba entrever algún tipo de inconveniente clínico. Aún así, tanto las autoridades como la familia del conductor brindaron tranquilidad.