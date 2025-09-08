Ante la ausencia de Messi, Scaloni confirmó al capitán de Argentina en Ecuador

Las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 finalizan para la Selección Argentina con su visita a Ecuador y Lionel Scaloni tiene que rearmar el equipo que sufre muchas bajas , principalmente la de su capitán, Lionel Messi.

El DT aún tiene alguna pequeña duda sobre los 11 elegidos, pero de lo que no mostró ni un atisbo de titubeo fue cuando le preguntaron quien portaría la cinta de capitán en Guayaquil: "Nicolás Otamendi representa mucho para nosotros, con todo lo de Leo nos olvidamos un poco. Por eso jugó el otro día con Venezuela, yo quería que descansara, pero merecía jugar ese partido. Nos dio una mano enorme durante todo este tiempo".

Pero la valoración de Scaloni no quedo ahí. Y siguió reforzando el concepto de la importancia que El General tiene hacia el interior del plantel argentino: "Es un jugador importantísimo y será muy recordado por todo lo que le dio a la Selección Argentina, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel grupal, que siempre demostró todo lo que significa esta camiseta: ha venido a jugar lesionado, ha venido a jugar en contra de la opinión de su club y eso dice mucho. Le ha tocado no jugar la Copa América y fue importantísimo cuando le tocó entrar unos pocos minutos, demostrando lo que es para él ser parte de un equipo. Sin dudas, mañana será el capitán".

image

Nicolás Otamendi fue capitán de la Selección Argentina en un partido oficial recién en la presente Eliminatoria Sudamericana del Mundial 2026, cuando en la tercera fecha el equipo de Scaloni enfrentó a Paraguay. El defensor portó la cinta ante la ausencia de Messi, que fue suplente, y de Di María, lesionado. Encima, a los 3 minutos del partido, marcó el gol de Argentina, que finalmente sería el único en la victoria Albiceleste por 1 a 0. Esa fue la cuarta ocasión que el hombre del Benfica portó la cinta, aunque las otras 3 fueron en partidos amistosos: frente a Brasil (0-1), en octubre de 2018; Chile (0-0), en septiembre de 2019 y Alemania (2-2) en octubre de ese mismo año.

De esta manera, el equipo titular de Argentina sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Julio Soler; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

"Va a ser un jugador excepcional": El tremendo elogio de Scaloni para Mastantuono tras ganarle a Venezuela

La Selección Argentina se floreó ante Venezuela con una contundente victoria por 3-0 con el tinte especial del "último baile" oficial de Lionel Messi con la albiceleste por la emoción que esto generó en los fanáticos como también en el propio capitán del equipo. Más allá de que los flashes se fueron con el '10', algunos otros por momento apuntaron al joven de 18 años Franco Mastantuono.

image

El ex jugador de River y con la actualidad en el Real Madrid arrancó entre los titulares marcando quizás el inicio de una nueva era en el seleccionado en el comiendo del fin de la "era Messi". Luego del encuentro disputado en el Más Monumental el entrenador Lionel Scaloni se deshizo en elogios para el jugador zurdo que promete un buen futuro en el combinado nacional.

"Hoy hizo un gran partido y podía hacerlo mucho mejor si el equipo conociera lo bien que juega", dijo el DT en conferencia al referirse al jugador y lanzó un fuerte elogio que resonó en conferencia: "Recién es el segundo partido que está con nosotros, va a ser un jugador excepcional".

Sumado a esto Scaloni contó: "Cuando armás el equipo hay uno que tiene que hacer el esfuerzo, en este caso fue Franco e hizo un partido muy bueno con todo lo que representa para un chico de 18 años jugar no solo con la camiseta de Argentina, sino con la emotividad que tenía el partido hoy".

image

Por otra parte confesó: "Para mí también es nuevo tenerlo, no lo he tenido mucho y poco a poco voy conociendo donde se desempeña mejor: posiblemente se posición ideal sea un poco más adentro y no tan abierto".

Para cerrar remarcó más elogios: "Ha demostrado que tiene personalidad, temperamento y que juega muy bien. Tiene 18 años y nuestra labor como cuerpo es ir llevándolo de la manera que lo estamos haciendo ahora".