El video viral de Franco Colapinto y Juan Fossaroli dando una vuelta: "Me asustas"

El periodista de ESPN se sumó al desafío de ser pasajero del piloto de F1 y no la pasó nada bien.

Franco Colapinto completó una carrera prolija en el Gran Premio de Italia, donde el rendimiento del monoplaza A525 de Alpine quedó en evidencia y sus dos pilotos terminaron en la parte baja de la grilla. El argentino superó a Pierre Gasly en los entrenamientos y en la clasificación, al mismo tiempo que mantuvo un buen ritmo en la carrera.

Sin embargo, por decisión del equipo, dejó pasar a su compañero en las últimas vueltas y terminaron 16° y 17°, respectivamente. No obstante, la actividad para un piloto de Fórmula 1 en un fin de semana empieza desde el día jueves.

Durante el media day, que se lleva a cabo el primer día de actividad de la Fórmula 1 en el circuito, Colapinto participó del programa especial Pirelli Hot Lap. En este breve evento, organizado por la empresa oficial que brinda los neumáticos a la F1, ciertos invitados especiales experimentan la velocidad del trazado con un piloto de la Máxima al volante de un vehículo superdeportivo de las escuderías.

image

En dicho contexto, Franco realizó varios giros que fueron desde cumplir un extravagante desafío con el equipo de prensa de Alpine a rodar con el periodista de ESPN Juan Fossaroli, con quien mantiene una estrecha relación.

La vuelta con este último se viralizó en las redes sociales, con un joven piloto de 22 años que se la pasó bromeando constantemente y sacando a relucir su característico carisma. “Yo nunca manejé esto en mi vida. Te lo juro por mi vida, nunca. De hecho, es mi primera hot lap que hago”, comentó Colapinto cuando se subió el periodista, que soltó un “Me asustas, vamos despacito”.

La experiencia de Juan Fossaroli con Franco Colapinto a bordo de un auto

“¿Y si ponemos música? Un poquito de música... vos querés ir despacito”, siguió con humor Franco Colapinto. En esta misma línea, siguió divirtiéndose y realizó un nuevo chiste antes de llegar a la primera chicana tras la extensa recta principal: “¿Che, se frena con el izquierdo o con el derecho? Mira, vamos a ir poquito por acá, por el pasto, pa”. “¿Es la primera vez que lo usas y ya lo estás castigando?”, respondió Juan Fossaroli.

Embed - Juan Fossaroli on Instagram: "HOTLAP! @francolapinto @alpinef1team @pirelli_motorsport @disneyplusla @espnargentina" View this post on Instagram A post shared by Juan Fossaroli (@juanfossaroli)

Entre broma y broma, ambos recordaron los inicios del primer fin de semana como piloto oficial de la Fórmula 1 de Franco Colapinto. En 2024, el argentino debutó de la mano de Williams en el histórico trazado de Monza, donde finalizó en el 12° lugar. No obstante, el joven piloto había tenido un leve error en la sesión de clasificación, en la que pisó la leca en Lesmo 2.

“Venimos medios picantes. Ahí apretamos el DRS, ya está abierto. Ahí un poquito por la pared”, soltó Colapinto en la recta anterior a la Variante de Ascari. “¡Dale, Franco, no seas boludo!”, respondió gritando el periodista. En la salida de las curvas, el argentino siguió realizando chistes sobre el vehículo: “Uhh, acá entramos medios pasados. ¿Se sobrecalientan las gomas acá?”.

“Medio pasarela, pa. Había viento de cola”, afirmó después de pasarse en la curva parabólica. “Che, hace ruido esto... Le falta un poquito más de potencia. Falta un autito con un poco más de potencia, que patine un poco, que haga drift”, bromeó Colapinto. Por último, Fossaroli terminó riéndose antes de bajarse del auto: “La mejor vuelta, pero por qué querés ir por el pasto. Sos guacho, eh. Nos pasamos de largo en un par”.