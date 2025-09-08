Sorprendió a todos: la mamá de Colapinto llamó la atención en Pilar al utilizar una reliquia para ir a votar

Andrea Trofimczuk, mamá de Franco, sorprendió a la salida de su votación en un colegio de Pilar, provincia de Buenos Aires, luego de ver la carrera de su hijo.

Luego de ver el resultado de su hijo en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1 , la mamá de Franco Colapinto sorprendió en Pilar al aparecer públicamente con una vestimenta inusual cuando se dirigía a emitir su voto por las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Es que Andrea Trofimczuk, mamá de Franco , se acercó a un establecimiento en el cual la señal televisiva TN estaba transmitiendo el minuto a minuto de los comicios. Lo llamativo fue cuando a la salida una señora se subió a una motocicleta, se puso un casco y después de darle el ok al conductor emprendió el regreso a su domicilio.

Lo que parecía una historia de cualquier ciudadano se convirtió en una historia particular debido a que no se trataba de un casco tradicional, sino que era el utilizado por Colapinto durante su estadía en la escudería Williams en la F1 . Rápidamente la imagen captada se volvió viral y recorrió el mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TinoCLeclerc/status/1964826830084661357&partner=&hide_thread=false Hoy la mamá de Colapinto se fue en moto a votar y se puso el casco de Franco de cuando estaba en Williams JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/8MDdnSJJfJ — Tino (@TinoCLeclerc) September 7, 2025

Durísimo testimonio de Franco Colapinto tras finalizar 17 en Monza

Franco Colapinto no ocultó su frustración tras el Gran Premio de Italia que tuvo lugar este domingo y aseguró que se sintió “muy solo” durante toda la carrera en el circuito de Monza.

“La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca", aseguró Colapinto en zona mixta tras la frustrante carrera que lo dejó 17°.

“No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo”, dijo en referencia a la falta de ideas y a la lentitud que tuvo el desarrollo de la carrera en Monza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1964700148069503029&partner=&hide_thread=false "MUY LARGA, MUY DURA PARA NOSOTROS. NMUY SOLO TODA LA CARRERA"



La frustración de Franco Colapinto por la carrera en Monza



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8Z7OLiB6AY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2025

En el mismo contacto con la prensa, el argentino reconoció que el equipo Alpine le pidió dejar pasar a Gasly sobre el cierre del a carrera. Al ser consultado sobre esa situación, Franco dijo que no sabe por qué se tomó esa decisión. Sin dudas, ese momento dejó mucha tela para cortar de cara a lo que viene.

Cómo fue la carrera de Colapinto

Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Monza, y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, y llegó a estar 11. Pero tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición.

Sobre el final del Gran Premio, quedó atrás de Gasly y superó al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.

El argentino largó con neumático medio, lo mantuvo durante 33 vueltas y luego pasó al duro, pero nunca tuvo ritmo competitivo.

Durante la carrera reportó un calambre, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa.