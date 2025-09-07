Inesperado: Franco Colapinto tuvo un calambre en el medio de la carrera de Monza

El piloto argentino le informó al equipo Alpine de un problema físico que lo afectó en la final de la fecha 16 de la Fórmula 1.

No fue el mejor fin de semana para Franco Colapinto en la Fórmula 1 . Después de clasificar 18, el argentino llegó a estar 11 en la final de Monza , pero tras el cambio de neumáticos perdió muchos lugares y además tuvo la mala fortuna de sufrir un calambre en el medio de la carrera.

"No puedo, me está dando un calambre", soltó el piloto de 22 años a través de la radio al equipo Alpine.

Franco había llegado a meterse undécimo, estirando lo más posible el cambio de neumáticos. Sin embargo, cuando fue a boxes perdió todo lo que tenía y quedó en el puesto 18.

Después, entre paradas y errores, recuperó una posición y finalizó en el 17mo lugar, solo por delante de Lance Stroll (Aston Martin). El mencionado problema físico lo afectó, sumando una dificultad más que se sumó al pobre auto que le entrega Alpine cada fin de semana.

Nico Hulkenberg no pudo largar con su Kick Sauber, mientras que Fernando Alonso abandonó durante la carrera con el Aston Martin.

Verstappen, el mejor por lejos

No fue una carrera atrapante como se esperaba, porque hubo pocos sobrepasos y tampoco apareció el auto de seguridad, algo que por el tipo de circuito era bastante posible y podía influir en el reacomodo de los autos. La mayoría de los pilotos terminaron la final en el mismo lugar en el que clasificaron.

Luego de hacer la pole el sábado, Max Verstappen fue el que realizó mejores maniobras y sacó mucha diferencia en la punta de la carrera para quedarse con la victoria por tercera vez en Monza.

En el comienzo, el de Países Majos movió las manos en la chicana, obligando a Lando Norris a ir al pasto. Max le devolvió a posición y después lo volvió a pasar, en una carrera donde Verstappen hizo 3 veces la vuelta rápida.

Una parada muy lenta del equipo McLaren con Norris, dejó casi 20 segundos de diferencia entre el ganador y sus inmediatos perseguidores, Lando y Oscar Piastri, que completaron el podio.

verstappen festejo

El británico descontó algunos puntos en la general, donde está tercero, y el australiano sigue segundo el puntero del campeonato, con Norris como escolta.

Una carrera muy lineal

En una final donde faltaron emociones, el resto fue bastante similar a lo que se viene viendo. Charles Leclerc se metió cuarto con la Ferrari, mientras que su compañero Lewis Hamilton quedó sexto y sigue sin hacer un podio en 16 carreras que se disputaron este año.

George Russell fue quinto con Mercedes, mientras que Alex Albon dio la nota con el Williams entrando séptimo. También hubo cosecha de puntos interesante para el octavo Gabriel Bortoleto (Sauber), el noveno Kimi Antonelli (Mercedes) y el décimo Nico Hadjar (Racing Bulls).

Lo destacable de Hadjar es que largó desde el pit line y llegó a los puntos.

El toque de Carlos Sainz (Williams) y Oliver Bearman (Haas), que terminaron 11 y 12, fue uno de los pocos momentos en los que pasó algo en la carrera. Igualmente, ambos pudieron continuar en sus autos y finalizaron la competencia.