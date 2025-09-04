Javier Milei apuntó contra el kirchnerismo por las "injurias y operetas"

El acto de cierre de campaña de la Libertad Avanza en la localidad bonaerense de Moreno estuvo marcada por la tensión.

Javier Milei apuntó contra la oposición en un acto de cierre de campaña en Moreno que empezó y terminó con disturbios.

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno. Rechazó este las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días” , defendió a su hermana, Karina, y afirmó que su partido y el peronismo están en “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

También atribuyó los distintos cuestionamientos al Gobierno a “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores” .

Así se expresó el mandatario en un acto en el que se registraron incidentes entre militantes de LLA y otros manifestantes y en el que también resultó herido un periodista.

“Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, dijo y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

CIERRE DE CAMPAÑA: PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana”, enumeró, aunque sin mencionar la causa por las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Milei insistió en ir a votar el domingo y habló de un empate técnico

Durante su discurso el Presidente añadió: “¿No tomaron nota que me agrando en la adversidad? Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad y las vamos a pasar igual”, desafió.

También sostuvo que LLA y el peronismo están en un “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

“Al kirchnerismo este escenario les aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”.

Del acto participaron la propia Karina Milei y los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

La convocatoria fue menor a la capacidad de la cancha del club Villa Ángela, donde se realizó el acto.

Milei cierre de campaña

Además de la polarización, el mandatario utilizó gran parte de su discurso para alentar la asistencia a las urnas el domingo, al advertir que, en caso contrario, el PJ “va a quedarse con la provincia”.

“Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada”, dijo y señaló que “lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión”.

En la misma línea, insistió: “Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había cuestionado al Gobierno por lo que calificó como una “estrategia de caos y violencia” en medio de la campaña electoral, al advertir que la realización del acto de cierre de LLA en el partido de Moreno resultaba “sospechosa” por sus condiciones de organización.

Tensión y disturbios de principio a fin en el acto de Javier Milei

Desde temprano se sintió la tensión entre los simpatizantes libertarios y los opositores que se acercaron para manifestarse en contra del Presidente.

Milei cierre de campaña

Más allá de diversos cruces verbales, a las 18.40 se registraron los primeros incidentes afuera del club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui, de Moreno. Fue una pelea a golpes de puño entre un militante que le habría realizado una burla discriminatoria a un hombre que caminaba por la zona. “Le hizo un gesto de mono”, reconstruyeron desde la transmisión de Crónica TV.

El episodio derivó en algunos golpes y varios empujones que rápidamente fueron interrumpidos por personal de Gendarmería Nacional.

El hecho fue controlado de manera casi inmediata, aunque se inscribe en las advertencias que realizaron funcionarios provinciales y nacionales, en medio de críticas cruzadas. Mientras el gobierno nacional defendió la decisión de realizar el acto en una zona considerada “hostil” para el presidente Milei, en la administración de Axel Kicillof lo interpretaron como una provocación que podría alimentar la violencia.

Las imágenes de ese primer desmán muestran a un joven que, a juzgar por las voces y el contexto, parece ser un militante libertario que es abordado con gritos y agresiones verbales por otras personas. El joven no reacciona, aunque permanece parado con mirada desafiante frente a quienes los increpan.

Milei cierre de campaña

“¿Sos libertario? ¿Te gusta pegarle a los abuelos y a los discapacitados?”, espeta el hombre que, al parecer, desató la pelea. El joven le realiza gestos con la mano, reproduciendo una burla, que caldea aún más los ánimos. Minutos después, la situación escaló hasta el intercambio de agresiones físicas.

La pelea fue protagonizada por solo algunos hombres y la situación no se desbordó. No obstante, reprodujo el clima que rodeó al acto durante sus horas previas, con la hostilidad entre libertarios, peronistas y vecinos del lugar, animada por los intercambios de los dirigentes de ambas fuerzas políticas.

Durante la desconcentración, hubo nuevos enfrentamientos y un ataque a pedradas al auto que trasladaba al Presidente. Una vez que se alejó la comitiva, las agresiones continuaron. Más insultos, más proyectiles y nuevas intervenciones de las fuerzas de seguridad, que evitaron que la situación se desbordara.

Cuando ya hacía más de media hora de la finalización del acto, se registraron nuevas corridas que terminaron con la intervención de la Policía Bonaerense, que disparó balas de goma y aprehendió a algunos de quienes protagonizaban actos violentos.