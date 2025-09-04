Entre piedras y botellazos, así fue el violento ataque a un periodista en el acto de La Libertad Avanza

El hombre fue agredido mientras cubría el cierre electoral que encabezaba Javier Milei en provincia de Buenos Aires. El relato de la grave agresión.

El periodista de América TV , Cristian Mercatante, fue atacado este miércoles por la noche mientras cubría el acto de cierre de campaña de la Libertad Avanza en Buenos Aires, encabezado por el presidente Javier Milei en el partido de Moreno. Las primeras imágenes que se conocieron del hecho lo muestran con el rostro completamente ensangrentado producto de un golpe con un objeto contundente.

La agresión tuvo lugar en un momento de extrema tensión en el club Villa Ángela , en el barrio Villa Trujui. Según relató Mercartante, el golpe que recibió fue totalmente inesperado. "Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue ", explicó en declaraciones posteriores al episodio a sus colegas en el lugar.

"Fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos y no me contestaron. Cuando me di vuelta me cayó algo que me dejó así. No tengo ni idea de quién me pegó, no quiero echar culpas porque tenía mucha gente alrededor y no vi quién me pegó", agregó.

Momentos de máxima tensión en el acto de La Libertad Avanza

Desde temprano se sintió la tensión entre los simpatizantes libertarios y los opositores que se acercaron hasta el lugar. A las 18.40 se registraron los primeros incidentes afuera del club Villa Ángela. Fue una pelea a golpes de puño entre un militante que le habría realizado una burla discriminatoria a un hombre que caminaba por la zona. “Le hizo un gesto de mono”, reconstruyeron desde la transmisión de Crónica TV.

Luego del ataque que sufrió, Mercatante confirmó a diversos medios que se encontraba en buen estado de salud y recibiría atención médica. Las circunstancias del incidente aún no fueron esclarecidas, y no se registraron detenciones al respecto.

El ataque al periodista coronó una jornada de máxima tensión en Moreno, marcada por las amenazas previas de dirigentes opositores, una advertencia formal del Ministerio de Seguridad bonaerense sobre "graves riesgos" por la integridad del Presidente, y la polémica irrupción en el predio de un grupo de encapuchados, presuntamente con la complicidad de efectivos de la Policía Federal.

Quién es Cristian Mercatante, el periodista que fue agredido en el cierre de campaña

El periodista de 49 años es reconocido desde 2001, cuando participó en el reality El Bar, un formato que lo mantuvo en pantalla durante tres meses. Aquella experiencia le dio visibilidad, aunque -según él mismo relató en varias entrevistas- la exposición no se tradujo en oportunidades laborales. "Me conocía todo el mundo, pero no me daban trabajo. La fama te dura un mes o dos y dejas de ser el 'genio' de El Bar para ser el 'boludo' de El Bar’", resumió.

Su vida estuvo marcada por situaciones dramáticas. Fue adicto desde la adolescencia, atravesó internaciones y sufrió una tragedia familiar: su padre asesinó a su madre y luego se suicidó, cuando él tenía apenas 16 años.

También vivió episodios de violencia vinculados al consumo de drogas y estuvo internado en un psiquiátrico. Entre 2004 y 2011 llegó a estar en situación de calle, sobreviviendo en refugios o en la vía pública. En ese período recibió la ayuda de Luis Ventura, quien le alquiló un departamento y lo acompañó.

El giro llegó en 2013, tras regresar de Ecuador. Pamela David, a quien conocía de El Bar, lo incorporó a la productora Kuarzo, donde comenzó como asistente y con el tiempo se consolidó como productor. Desde entonces trabaja de manera estable en la industria televisiva: integra el equipo de Los 8 escalones, colabora en Desayuno Americano, participa en Policías en acción y forma parte de castings para nuevos proyectos.