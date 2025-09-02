Escándalo por los audios de Karina Milei: quién es el periodista uruguayo que iba a revelar nuevas grabaciones

El escándalo por los audios de presunta corrupción en el gobierno de Javier Milei sumó un capítulo internacional luego de que el periodista uruguayo Eduardo Preve anunciara que este martes difundiría "los últimos audios" del caso, en un abierto desafío a la orden de la Justicia argentina que prohibió su publicación.

A pesar de haber circulado una versión en la que se hablaba de nuevos audios, hasta ahora inéditos, desde el programa aclararon que solo se hablará de los que ya se habían difundido.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la radio uruguaya M24, donde se promocionó la emisión de este martes de la columna "La Tapadita" de Preve.

"AUDIOGATE ARGENTINA. En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios", reza la publicación.

AUDIOGATE ARGENTINA



En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos.



Mañana te vamos a pasar los últimos audios en La TAPADITA. pic.twitter.com/M5VUcKj1n7 — Eduardo Preve (@EPreve) September 1, 2025

La promesa del medio uruguayo se produce apenas horas después de que un juez federal argentino dictara una medida cautelar para frenar la difusión de las grabaciones atribuidas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, una decisión que fue celebrada por el Gobierno como una victoria contra una "operación de inteligencia ilegal".

No obstante, horas después el periodista comentó por redes sociales que "desaparezco un rato por temas personales y al volver esto está encendido". Agregó que "acá en Uruguay NO hay psicosis de audios. En LA TAPADITA vamos a pasar los últimos audios que los medios uruguayos nunca emitieron sobre la presunta red de coimas del gobierno argentino".

NO SE PUEDE NI FESTEJAR UN CUMPLE



Desaparezco un rato por temas personales y al volver esto está encendido.



Lamento decepcionarlos @mdzol. Acá en Uruguay NO hay psicosis de audios.



En LA TAPADITA vamos a pasar los últimos audios que los medios uruguayos nunca… pic.twitter.com/N3FAPClOjl — Eduardo Preve (@EPreve) September 2, 2025

El desafío a la Justicia argentina es posible, ya que la radio M24 no solo emite por FM en Montevideo y Maldonado, sino que transmite toda su programación online a través de su página web, lo que la hace accesible desde cualquier parte del mundo, incluyendo la Argentina, y deja sin efecto práctico la medida cautelar local.

Quién es Eduardo Preve, el periodista que investiga las "tramas más oscuras del poder"

El nombre del periodista uruguayo Eduardo Preve irrumpió en la escena política argentina al anunciar que este martes difundirá nuevos audios del "Audiogate" en su programa, en un abierto desafío a la Justicia local. Se trata de un reportero con una larga trayectoria en su país, conocido por sus investigaciones sobre las "tramas más oscuras del poder" que provocaron la renuncia de altos funcionarios del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Eduardo Preve periodista uruguayo audios

Preve, quien actualmente conduce la columna "La Tapadita" en la radio uruguaya M24, se define por una premisa fundamental: el periodismo debe "difundir todo aquello que alguien no quiere que se sepa". Defiende el uso de las filtraciones como una herramienta vital para la prensa, con el argumento de que sin ellas, los periodistas se limitarían a "repetir los comunicados de prensa oficiales".

Con una carrera que incluye 12 años en el diario El Observador y 16 como jefe del noticiero Subrayado, Preve estuvo detrás de la revelación de algunos de los escándalos más resonantes de Uruguay, como los casos de Alejandro Astesiano y el narcotraficante Sebastián Marset. Sus investigaciones, que se viralizan rápidamente, le valieron tanto el reconocimiento del público como la animosidad del poder.

Desde el oficialismo de su país lo tildaron de "periodista militante", una acusación que él desestima como una táctica común de los gobiernos para desacreditar a la prensa que los incomoda. Pese a recibir "amenazas y presiones", Preve asegura no tener miedo y sostiene que su deber es "cuestionar y vigilar al poder, lo cual es esencial para cualquier democracia saludable".

Ahora, al prometer la difusión de nuevo material sobre la presunta red de sobornos en el gobierno de Javier Milei, Preve aplica la misma lógica que en su país y posiciona a su programa en una radio uruguaya como un actor inesperado y disruptivo en el principal escándalo político de la Argentina.