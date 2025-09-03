Cierre de campaña de LLA: Javier Milei habló de los audios, llamó a votar y diagnosticó un empate técnico

La Libertad Avanza (LLA) realizó este miércoles el cierre de campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre. El presidente Javier Milei fue el orador principal del evento que tuvo incidentes y heridos.
Llamado a votar y pronóstico de empate técnico
El liberal libertario aseguró que hay "desesperación" en el kirchnerismo y los acusó de "delincuentes, que quieren ganar a cualquier costo", agitando nuevamente la posibilidad de un fraude electoral.
"Por eso reparten boletas truchas en nombre de La Libertad Avanza, por eso el día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas que hace décadas los caracterizaron, están dispuestos a cualquier salvajada por un punto más", insistió.
En reiteradas ocasiones insistió con la importancia de ir a votar: "Andá y votá", enfatizó. En este sentido, auguró un "empate técnico" y advirtió a los fiscales que "tengan paciencia y guardia alta", porque "cada voto cuidado es una victoria en la lucha para sacar a las ratas de la Provincia".
