en vivo PROVINCIA DE BUENOS AIRES LA MAÑANA | NEUQUEN - 3 de septiembre de 2025 - 15:09

Cierre de campaña de LLA: Javier Milei habló de los audios, llamó a votar y diagnosticó un empate técnico

En una jornada de máxima tensión con incidentes y heridos, el presidente protagonizó el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

JAVIER Y KARINA MILEI
Enfrentamiento entre militantes
INCIDENTES CIERRE DE CAMPAÑA MILEI
Foto Infobae

Foto Infobae

operativo milei

EN VIVO

La Libertad Avanza (LLA) realizó este miércoles el cierre de campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre. El presidente Javier Milei fue el orador principal del evento que tuvo incidentes y heridos.

Previamente, el mandatario acusó al kirchnerismo de buscar "hacer manifestaciones violentas o intentar matarme". A esto se sumó la advertencia del Gobierno bonaerense sobre la falta de seguridad y garantías para la realización del encuentro en el Club Trujui de Moreno, por lo que el clima ya estaba enrarecido.

El discurso de Javier Milei comenzó pasadas las 20, y antes de eso hubo una serie de disturbios e incidentes que terminaron con un periodista herido y con el rostro ensangrentado.

En su discurso, el Presidente insistió con la importancia de ir a votar y diagnosticó un empate técnico. Además, aseguró que el kirchnerismo hará "quiere ganar a cualquier costo", advirtiendo a sus fiscales que estén alerta.

Embed
Live Blog Post

Llamado a votar y pronóstico de empate técnico

El liberal libertario aseguró que hay "desesperación" en el kirchnerismo y los acusó de "delincuentes, que quieren ganar a cualquier costo", agitando nuevamente la posibilidad de un fraude electoral.

"Por eso reparten boletas truchas en nombre de La Libertad Avanza, por eso el día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas que hace décadas los caracterizaron, están dispuestos a cualquier salvajada por un punto más", insistió.

En reiteradas ocasiones insistió con la importancia de ir a votar: "Andá y votá", enfatizó. En este sentido, auguró un "empate técnico" y advirtió a los fiscales que "tengan paciencia y guardia alta", porque "cada voto cuidado es una victoria en la lucha para sacar a las ratas de la Provincia".

Live Blog Post

La pedrada de Lomas

Sobre los incidentes en su anterior incursión al conurbano bonaerense, el jefe de Estado dijo: "En Lomas me tiraron un adoquín, podrian haber atacado a cualquiera, no les importa si se tiene que cargar la vida de cualquiera. No se olviden que el kirchnerismo inmundo se cargó la vida del fiscal Nisman".

Live Blog Post

Javier Milei sobre el escándalo de los audios

Ante la militancia, el Presidente se refirió al tema que golpeó al Gobierno en los últimos días. "Quiero agradecerle al Jefe por encargarse del armado de LLA en todo y de acompañarlo en el día a día", introdujo el tema y agregó: "A pesar de las operetas e injurias que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días", en clara referencia a los audios.

El mandatario calificó los hechos como un "ataque a costumbres, buena moral y buenos valores", y agregó: "Quieren socavar los valores morales. Lo hacen de forma grosera, hacen operaciones y se terminan cayendo". "Te quieren volver un leproso social. Te quieren llevar al barro, porque ellos están sucios en el estiércoles y te sacan ventaja porque ya están ahí. Pero no lo lograrán. Todos tienen conciencia de las operetas sucias", remató sobre el tema.

"Cuando se le agotan los recursos, van contra la familia. Imagínense cómo deben estar cosas en la Provincia que tuvieron que hacer los tres tipos de operaciones, todas juntas: tratarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas humanas", aseguró.

"Además se metieron con mi hermana. ¡Vaya que están asustados! Pero este domingo le vamos a pintar la Provincia de violeta", sostuvo.

Live Blog Post

Panic Show

Cómo en sus viejos actos de campaña que lo llevaron a la presidencia en 2023, Javier Milei subió al escenario al ritmo del emblemático tema de La Renga que dice "Hola a todos, yo soy el león".

Acto seguido, preguntó a la militancia: "¿A ustedes les parece que tiene miedo la casta?". La respuesta llegó con el -también clásico- cántico de "¡la casta tiene miedo!".

Live Blog Post

Un periodista herido en el acto de Milei

Un periodista fue herido en el rostro en el acto de cierre de La Libertad Avanza. Recibió un botellazo que se estrelló en su rostro, que quedó ensangrentado. “Estaba haciendo una entrevista a los encapuchados y me voló una botella. Fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con su presencia. Me di vuelta y me estrelló algo No quiero echar culpas porque no tengo ni idea de donde provino”, dijo Cristian Mercatante, que supo ser productor del reality El Bar y de Los 8 escalones.

periodista herido

Live Blog Post

Así ingresaban encapuchados al acto de Milei

La tensión que se vive en Moreno continpua desde esta tarde a pocos minutos de que arrive el presidente Javier Milei Club Villa Ángela de Moreno donde tiene programado el cierre de campaña de cara a las elecciones bonaerenses de este domingo.

Algo que llamó la atención es el ingreso de un grupo de decenas de personas encapuchadas que ingresaron al club esta tarde donde se desarrollará el acto de cierre de La Libertad Avanza.

Las cámaras del canal C5N fueron las que captaron el momento en que los agentes federales permitieron el paso estos encapuchados sin realizarles ningún tipo de control. A pesar de que entraron con capuchas, tratando de ocultar sus rostros, para no ser identificados.

De acuerdo a la prensa que continúa en las inmediaciones del club, fue presuntamente con la complicidad de los efectivos de la Policía Federal que custodiaban el acceso tras las vallas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqetendencias/status/1963312167673098389&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Incidentes en el cierre de campaña de La Libertad Avanza

A la espera de la llegada del presidente Javier Milei al acto en Moreno, donde La Libertad Avanza hará su cierre de campaña de cara a las elecciones bonaerenses de este domingo, hubo empujones y piedrazos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1963358491692634490&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Axel Kicillof responsabilizó a Javier Milei por posibles incidentes en el cierre de campaña de LLA en Moreno

En la antesala del cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof publicó un mensaje en el que responsabilizó directamente al presidente Javier Milei por cualquier hecho de violencia que pueda producirse en el acto previsto para este miércoles en el club Villa Ángela, en el distrito de Moreno.

“Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”, afirmó el mandatario provincial en un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en X.

La declaración se enmarca en un contexto de alta tensión política, luego de que el propio Milei advirtiera, en una entrevista a medios extranjeros, que sectores opositores buscarían desestabilizar su plan de gobierno, incluso “intentando matarlo”.

Live Blog Post

Quién es el puntero experonista que organiza el acto de Milei en Moreno

El histórico puntero del conurbano, Ramón “Nene” Vera, saltó del PJ a La Libertad Avanza (LLA) y se convirtió en pieza clave para el armado libertario en uno de los bastiones del peronismo. Dirigente de raíces peronistas y actual diputado provincial, fue el encargado de organizar el cierre de campaña bonaerense del oficialismo que se realiza este miércoles en el Club Atlético Villa Ángela de Villa Trujui, en el partido de Moreno. El evento se lleva adelante en el corazón de un territorio históricamente dominado por el justicialismo, donde la intendenta Mariel Fernández (Frente de Todos) mantiene una fuerte presencia.

Vera es un viejo conocido de la política local. Fue consejero escolar en 2017 de la mano del entonces intendente Walter Festa, y en 2019 se postuló para jefe comunal en la interna del Frente de Todos, en la que salió en quinto lugar. Poco después, comenzó su acercamiento al espacio libertario liderado por Javier Milei, impulsado en parte por su hija, Andrea Vera, médica de 30 años y militante de Jóvenes Republicanos, quien hoy asoma como referente de LLA en el distrito.

La presencia de “Nene” Vera en las filas libertarias generó reparos dentro y fuera del espacio, por su historial de pasos por el kirchnerismo, el massismo y Cambiemos. Su trayectoria incluye además una denuncia administrativa por parte de Suteba ante el Consejo Escolar por la entrega de alimentos en mal estado en escuelas de Moreno, hecho que derivó en su exclusión como proveedor.

ramon nene vera
Live Blog Post

"Les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden"

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, publicó en sus redes sociales un mensaje por video en la que manifiesta que "lo que más me preocupa en este día es la seguridad y la integridad de las familias de Moreno".

Sostuvo que "el acto de Milei de hoy no es un lugar para manifestarse, les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marielfmoreno1/status/1963295957275046084&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Drones, grupos especiales de seguridad y la Infantería

Se confirmó la presencia de más de 700 efectivos para el cierre de campaña del Presidente en Moreno.

El megaoperativo en Moreno incluye drones, grupos especiales de seguridad y camiones de Infantería.

La mitad de los efectivos asignados por el ministerio de Seguridad provincial, encabezado por Javier Alonso, trabajan en coordinación con Casa Militar y la Policía Federal Argentina, que están a cargo de la custodia presidencial.

Live Blog Post

LLA organizó una guardia de seguridad de 500 militantes

"¿Piedras? Acá no va a volar nada, ni una mosca", afirmó Ramón "Nene" Vera, un dirigente histórico de Moreno. Según publica TN, el partido organizó a 500 militantes para controlar la seguridad del barrio Trujui, donde está el club Villa Ángela.

Se trata de la segunda barriada más populosa del municipio que encabeza la intendenta Mariel Fernández, del Movimiento Evita, y muy cercana a Cristina Kirchner.

presidenta club Milei campaña

