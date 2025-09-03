Cierre de campaña de LLA: Javier Milei habló de los audios, llamó a votar y diagnosticó un empate técnico

Live Blog Post

Javier Milei sobre el escándalo de los audios

Ante la militancia, el Presidente se refirió al tema que golpeó al Gobierno en los últimos días. "Quiero agradecerle al Jefe por encargarse del armado de LLA en todo y de acompañarlo en el día a día", introdujo el tema y agregó: "A pesar de las operetas e injurias que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días", en clara referencia a los audios.

El mandatario calificó los hechos como un "ataque a costumbres, buena moral y buenos valores", y agregó: "Quieren socavar los valores morales. Lo hacen de forma grosera, hacen operaciones y se terminan cayendo". "Te quieren volver un leproso social. Te quieren llevar al barro, porque ellos están sucios en el estiércoles y te sacan ventaja porque ya están ahí. Pero no lo lograrán. Todos tienen conciencia de las operetas sucias", remató sobre el tema.

"Cuando se le agotan los recursos, van contra la familia. Imagínense cómo deben estar cosas en la Provincia que tuvieron que hacer los tres tipos de operaciones, todas juntas: tratarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas humanas", aseguró.

"Además se metieron con mi hermana. ¡Vaya que están asustados! Pero este domingo le vamos a pintar la Provincia de violeta", sostuvo.