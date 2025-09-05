Un hombre se cayó del techo del cuarto piso de una empresa del Parque Industrial

El trabajador tiene 56 años y estaba consciente al momento de ser atendido. Aparentemente pisó una chapa de fibra de vidrio, que no soportó su peso.

Los bomberos de Centenario asistieron al trabajador que cayò del cuarto piso de un edificio del Parque Industrial.

Un hombre sufrió una caída , en la mañana de este viernes, desde el techo de un edificio de cuatro pisos de una empresa del Parque Industrial de Centenario . Acudieron en su auxilio y lo encontraron consciente a pesar de semejante altura.

Según relató el bombero Voluntario de Centenario, Víctor Arroyo, a las 9.15 fueron convocados por personal de una empresa del Parque Industrial local desde donde solicitaron su presencia. Les informaron que una persona se había caído de un techo de gran altura e inmediatamente concurrieron al lugar con una dotación.

Arroyo señaló que “al momento de llegar, nos encontramos con una persona que estaba tendida en el suelo, procedimos a inmovilizarla”. Dijo que “el hombre se encontraba consciente, por suerte,teniendo en cuenta la altura de la que se había caído”.

¿Qué le pasó?

Tras el impacto, trataron de inmovilizarlo porque refería que no podía mover el brazo izquierdo, que también tenía dolor en la pierna del mismo lado.

Explicó que “por lo que pudieron visualizar los compañeros de la dotación es que aparentemente habría pisado una chapa de fibra de vidrio, que generalmente se ponen en los balcones para tener mayor luminosidad”.

Fue ahí donde, suponen que no se habría dado cuenta, terminó pisándolas y, lamentablemente, “esas chapas no resisten peso y eso es lo que provocó que cayera de aproximadamente 4 metros de altura”.

El bombero señaló que el operario contaba con las medidas de seguridad correspondientes. “Por lo que me comentan las personas que asistieron, el hombre tenía puesto el arnés cuando llegaron para asistirlo. Una vez que le abrieron la campera, tenía el arnés colocado y tuvieron que quitárselo”, aseguró y agregó que aparentemente también tendría el casco, aunque a esa altura de mucho no le iba a servir. Lo que vieron los chicos es que le habían puesto el casco debajo de la cabeza que lo tenía como tipo almohada. Eso es lo que pudieron visualizar cuando ellos llegaron al lugar.

Respecto al estado de salud del hombre de 56 años, el bomberos indicó que no contaban con un parte de su estado de salud actualizado porque no le informaron desde el hospital local.

Hombre cayó en una obra de construcción

Otra caída en una obra en construcción ocurrió hace unos meses en la capital neuquina. Un obrero sufrió un accidente mientras trabajaba en una obra en demolición en pleno centro de Neuquén. El hombre ftuvo que ser trasladado a un centro médico donde se confirmó que sufrió una fractura de fémur.

El hecho ocurrió cuando el hombre trabajaba sobre un andamio y, por motivos que se desconocen, sufrió una fuerte caída. Tras detectar el accidente, en el lugar se hizo presente una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), que llevó adelante las primeras curaciones en el lugar y, luego, fue derivado a una clínica privada.

El joven tuvo que ser asistido por personal de salud. Yacía en el piso, pero estaba consciente y prácticamente no podía moverse por sus propios medios. Lo rodeaban algunos compañeros de trabajo, quienes fueron los que llamaron para dar aviso del hecho. "Tenía un ataque de pánico", indicó Pino.

Por tal motivo, primero tuvo que ser estabilizado en el lugar y luego se resolvió su traslado en lo que se conoce como una tabla anatómica Sked. Se trata de una camilla que inmoviliza al paciente en caso de emergencia y permite su rescate en lugares de difícil acceso. En el caso, la herramienta facilitó el descenso del joven trabajador, desde el piso 12 hasta la planta baja de la obra, a través de la escalera.