Convenio de asistencia por violencia de género con el Heller

Es para mejorar el trabajo en red entre la ciudad y el hospital, buscando una “atención integral y humanizada”.

La subsecretaría de las Mujeres de la municipalidad de Neuquén y el hospital Heller firmaron un convenio de colaboración mutua para fortalecer el trabajo en red y la asistencia a personas que sufren violencia por motivos de género. El acuerdo, que se renueva por tercer año, busca garantizar una atención integral y humanizada.

Alejandra Oehrens, subsecretaria de las Mujeres, destacó la importancia de esta renovación, la cual forma parte de las políticas impulsadas por el intendente Mariano Gaido para fortalecer la red de contención a víctimas de violencia.

Oehrens señaló que esta red de contención es crucial ante el aumento de la violencia de género a nivel nacional: “hace poco salió un nuevo informe a nivel nacional en nuestro país son 164 mujeres las que llevan siendo víctimas de femicidio en lo que va del año de enero al mes de agosto y hay 134 niños y niñas que han quedado sin madre en nuestro país. No estamos hablando de un número menor, de alguna cuestión menor.”

Explicó que el convenio establece una interacción clave: desde la subsecretaría se derivan casos de violencia de género al sistema de salud, mientras que el personal del hospital Heller y los centros de salud pueden referir a las mujeres a la subsecretaría para que reciban patrocinio gratuito, acompañamiento y el apoyo del equipo multidisciplinario. El objetivo es que las mujeres no recaigan en manos del agresor y puedan acceder a la ayuda necesaria, incluyendo el tratamiento de salud mental.

SFP Firma Convenio Municipalidad Hospital Heller violencia mujeres (6) Sebastián Fariña Petersen

Trabajo en equipo de la ciudad con el hospital

“Renovar este tipo de compromisos, sobre todo con el ministerio de Salud, con el hospital Heller y la zona metropolitana, es un gran paso para poder continuar trabajando con el equipo de profesionales de la subsecretaría y también con el gran recurso humano que tienen estas instituciones”, expresó Oehrens.

Por su parte, la jefa de Zona Sanitaria Metropolitana, Vanina Debloc, celebró el convenio “para poder trabajar en defensa de los derechos de la mujer que realmente son ellas las protagonistas y seguir fomentando estos espacios para continuar a favor de ellas”.

La directora del hospital Heller, Erika Méndez, hizo hincapié en que este acuerdo se alinea con la propuesta de trabajo de las redes integradas en salud, que involucran a otros sectores para un abordaje más completo. Resaltó que el convenio beneficia a las mujeres y a sus hijos, a quienes consideró las dos víctimas principales en estas situaciones.

Afirmó que el impacto en la salud de estas personas será muy importante. “Las mujeres llegan desbordadas por la situación, porque aparte son situaciones muchas veces crónicas”, indicó. Subrayó que, si bien la ayuda llega, a veces las mujeres ya presentan secuelas físicas y emocionales, lo que hace vital el trabajo coordinado y gratuito entre ambas instituciones para darles una nueva opción y evitar que vuelvan a sufrir violencia.