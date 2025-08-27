Intentaron usurpar el departamento donde torturaron a un hombre: la dueña está en prisión

Se trata de un inmueble en un barrio de San Martín de los Andes. Ahora, quedó al resguardo de los familiares de su propietaria.

Dos jóvenes fueron demorados por el intento de usurpación en San Martín de los Andes.

Dos jóvenes fueron demorados luego de intentar usurpar un departamento que quedó desocupado luego de que se le ordene prisión preventiva a su dueña. Se trata del lugar donde tuvo lugar la tortura contra un hombre, una semana atrás.

Según informó la Policía, el hecho se detectó en horas del mediodía del martes, cuando personal de la Comisaría 43 recibió un llamado que alertaba sobre un grupo de personas que al parecer habían usurpado un domicilio recientemente desocupado en el barrio Gobernadores Neuquinos.

De hecho, el portal Realidad Sanmartinense indicó que se trata de la vivienda donde días atrás fue torturado un hombre. Justamente una mujer que está entre las acusadas por el atroz hecho era la propietaria del departamento. Tras dictársele prisión preventiva, el departamento quedó desocupado y esto fue aprovechado por personas sin un techo.

Al arribar al domicilio señalado, los efectivos constataron la presencia de tres jóvenes, dos de ellos mayores de edad y uno menor, quienes manifestaron no contar con un lugar donde alojarse. Durante la entrevista, los ocupantes permitieron el ingreso de los uniformados, quienes en el interior observaron un arma de fuego y elementos cortopunzantes.

comisaria 43 san martin de los andes el arenal

Ante esa situación, se procedió a asegurar el lugar y trasladar a los jóvenes mayores de edad en calidad de aprehendidos, mientras que el menor quedó bajo resguardo de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, con intervención de personal de Desarrollo Social.

Además, en presencia de un testigo, la Policía procedió al secuestro de un cañón de escopeta sin numeración visible y dos cuchillos de importantes dimensiones, los cuales quedaron bajo la correspondiente cadena de custodia.

Finalmente, la Fiscalía interviniente dispuso que el inmueble fuera restituido a familiares de la propietaria, quienes recibieron el departamento durante la tarde de la misma jornada.

Tortura y cuatro detenidos

Tres varones y una mujer fueron acusados por la fiscalía la semana pasada y quedaron detenidos, señalados por infligir una atroz tortura contra un hombre en San Martín de los Andes. Se investiga que se trataría de una presunta banda narco que se hacía llamar "La Mafilia".

La acusación la realizó el fiscal jefe Gastón Ávila el viernes por la tarde, durante una audiencia en la que pidió que todos los imputados permanezcan detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación por el hecho, que tiene todos los condimentos de un claro ajuste de cuentas.

A instancias de la investigación que realizó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en conjunto con la Policía provincial, se pudo establecer que el hecho fue cometido en el barrio Gobernadores Neuquinos, el pasado 20 de agosto y alrededor de las 20:30.

Los imputados son tres varones ("M.Z", "S.A.C", "J.A.L") y una mujer ("C.I.V"), quienes privaron de su libertad a la víctima al mantenerla encerrada en una vivienda, de forma conjunta y premeditada. Allí la “sometieron a un padecimiento deliberado”, según indicó el fiscal jefe. Del hecho participó también un adolescente menor de edad, que no es punible.

La víctima estaba en la vivienda junto a la imputada "C.I.V", cuando llegaron "M.Z", "S.A.C", "J.A.L" y el adolescente. Entonces, la víctima fue al baño y allí, de manera sorpresiva, la golpearon con la culata de un revólver en la cabeza. Al intentar pararse, lo volvieron a golpear en la boca con la culata del arma. A partir de allí, comenzó una golpiza grupal.

fiscalia san martin de los adnes.jpg El primer juicio directo de la provincia tuvo como protagonistas a funcionarios de San Martín de los Andes.

“Utilizaron distintas armas blancas, (cuchillos) tipo carnicero y Tramontina, y le provocaron cortes y puñaladas en distintos sectores del cuerpo”, detalló Ávila. Luego, le dieron “golpes de puño y rodillazos en todo el cuerpo”, ocasionándole fracturas en la nariz, entre otras lesiones.

Posteriormente, en el baño de la casa y tras taparle la boca con cinta adhesiva, “llenaron la bañera con agua fría, lo introdujeron y lo intentaron inmovilizar al atarlo con un cable. En esos momentos, comenzaron a verterle agua caliente en la región de la nuca, generando lesiones cutáneas”.

El representante del MPF planteó que en todo momento “le aseguraron que lo iban a matar y luego descuartizar”, y señaló que “en el marco del padecimiento físico y psicológico que le hicieron sufrir, lo rociaron con alcohol etílico con el objeto de infundir el temor de que sería prendido fuego”.

En un momento determinado, los imputados y la imputada se fueron hacia la cocina y dejaron a la víctima atada en la bañadera. Desde la bañadera escuchó a uno de ellos decir que lo iban a matar.

El fiscal jefe planteó que el homicidio “no se consumó porque la víctima se desató, abrió la puerta del baño, logró pasar a la habitación y se arrojó por la ventana, a través del vidrio, desde una altura de 3,80 metros”. Después de caer, fue hacia su casa ubicada a pocos metros de donde estaba, donde pidió ayuda.

Tras esto, los imputados se dieron a la fuga en un vehículo Volkswagen Vento color rojo, pero fueron detenidos por la Policía provincial una vez que la víctima relató lo ocurrido.