Ruta 7 sin semáforos: choque entre dos autos dejó un herido

El choque tuvo lugar este miércoles por la mañana, en el ingreso a Centenario.

Un nuevo choque entre dos vehículos en la Ruta 7 generó algunas demoras y preocupación. El accidente tuvo lugar en el mismo sector donde días atrás fue embestida y falleció la motociclista Elizabeth Martínez , en el ingreso de Centenario.

Según la información consignada por Centenario Digital, el choque pudo haber sido ocasionado por el caos que se generó en el sector a raíz de un corte de luz que dejó sin funcionamiento a los semáforos de la intersección.

El siniestro estuvo protagonizado por el conductor de un Chevrolet Corsa tres puertas color rojo, quien transitaba por calle Winter; y una conductora al volante de un Volkswagen Fox gris que se movía con dirección Centenario-Neuquén por la ruta.

choque centenario (3) (1)

A raíz del impacto, ambos vehículos terminaron con algunos daños, siendo los más significativos los sufridos por el Corsa, que recibió el golpe sobre la puerta del conductor, la cual llegó a hundir. Por este motivo, el conductor de este vehículo debió ser extraído del habitáculo por personal de Bomberos y fue trasladado al Hospital Natalio Burd, aunque no se tiene el detalle de su estado de salud.

En tanto, las ocupantes del Fox no habrían resultado heridas.

Efectivos de Comisaría Quinta y Tránsito Villa Obrera intervinieron en el operativo para ordenar el tráfico y resguardar la escena.

Aunque ya se habría normalizado la circulación, la Policía aún no ha brindado información oficial sobre el hecho ni la salud de sus protagonistas.

NOTICIA EN DESARROLLO