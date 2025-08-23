San Martín de los Andes: quedaron detenidas cuatro personas por una atroz tortura

Las personas fueron acusadas el viernes por el intento de homicidio. También habría participado un adolescente que no es punible.

Tres varones y una mujer fueron acusados por la fiscalía y quedaron detenidos, señalados por infligir una atroz tortura contra un hombre en San Martín de los Andes . Se investiga que se trataría de una presunta banda narco que se hacía llamar "La Mafilia".

La acusación la realizó el fiscal jefe Gastón Ávila el viernes por la tarde, durante una audiencia en la que pidió que todos los imputados permanezcan detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación por el hecho, que tiene todos los condimentos de un claro ajuste de cuentas.

LMNeuquén ya había informado de los primeros datos que se conocieron del hecho cuando los presuntos torturadores fueron detenidos, pero ahora se conocieron los detalles más escabrosos de lo sufrido por la víctima.

A instancias de la investigación que realizó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en conjunto con la Policía provincial, se pudo establecer que el hecho fue cometido en el barrio Gobernadores Neuquinos, en la ciudad de San Martín de los Andes, el pasado 20 de agosto y alrededor de las 20:30.

fiscal jefe gaston avila

Los imputados son tres varones ("M.Z", "S.A.C", "J.A.L") y una mujer ("C.I.V"), quienes privaron de su libertad a la víctima al mantenerla encerrada en una vivienda, de forma conjunta y premeditada. Allí la “sometieron a un padecimiento deliberado”, según indicó el fiscal jefe. Del hecho participó también un adolescente menor de edad, que no es punible.

El delito que les atribuyó a las cuatro personas imputadas fue el de homicidio calificado por ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad calificada por el uso de violencia, agravados por la intervención de un menor de 18 años de edad, todos ellos en calidad de coautores y en concurso real entre sí.

Los detalles del hecho

Sobre la secuencia del hecho, el fiscal jefe planteó que la víctima estaba en la vivienda junto a la imputada "C.I.V", cuando llegaron "M.Z", "S.A.C", "J.A.L" y el adolescente. Entonces, la víctima fue al baño y allí, de manera sorpresiva, la golpearon con la culata de un revólver en la cabeza. Al intentar pararse, lo volvieron a golpear en la boca con la culata del arma. A partir de allí, comenzó una golpiza grupal.

“Utilizaron distintas armas blancas, (cuchillos) tipo carnicero y Tramontina, y le provocaron cortes y puñaladas en distintos sectores del cuerpo”, detalló Ávila. Luego, le dieron “golpes de puño y rodillazos en todo el cuerpo”, ocasionándole fracturas en la nariz, entre otras lesiones.

Posteriormente, en el baño de la casa y tras taparle la boca con cinta adhesiva, “llenaron la bañera con agua fría, lo introdujeron y lo intentaron inmovilizar al atarlo con un cable. En esos momentos, comenzaron a verterle agua caliente en la región de la nuca, generando lesiones cutáneas”.

El representante del MPF planteó que en todo momento “le aseguraron que lo iban a matar y luego descuartizar”, y señaló que “en el marco del padecimiento físico y psicológico que le hicieron sufrir, lo rociaron con alcohol etílico con el objeto de infundir el temor de que sería prendido fuego”.

En un momento determinado, los imputados y la imputada se fueron hacia la cocina y dejaron a la víctima atada en la bañadera. Desde la bañadera escuchó a uno de ellos decir que lo iban a matar.

El fiscal jefe planteó que el homicidio “no se consumó porque la víctima se desató, abrió la puerta del baño, logró pasar a la habitación y se arrojó por la ventana, a través del vidrio, desde una altura de 3,80 metros”. Después de caer, fue hacia su casa ubicada a pocos metros de donde estaba, donde pidió ayuda.

Tras esto, los imputados se dieron a la fuga en un vehículo Volkswagen Vento color rojo, con la inscripción “La Mafilia” en sus laterales. Aunque la fiscalía no lo mencionó, LMNeuquén pudo conocer que se trataría presuntamente de una banda narco.

Más tarde, fueron detenidos por la Policía provincial una vez que la víctima relató lo ocurrido.

Por último, el fiscal jefe requirió que los acusados queden detenidos con prisión preventiva por existir riesgo de fuga, de que entorpezcan la investigación y para la integridad de la víctima.

La jueza de garantías Laura Barbé, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva, el cual se fijó en un plazo inicial de tres meses, el mismo que el establecido para la investigación.