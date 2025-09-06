Alpine define el futuro de Franco Colapinto: Briatore comunicó cuándo tomarán una decisión

El piloto argentino de Alpine aún no tiene asiento para la temporada 2026 y quedan pocas carreras para tomar una decisión.

Alpine empieza a delinear su estrategia rumbo a 2026, con todos sus esfuerzos puestos en una nueva era. Mientras el actual A525 sigue relegado al fondo de la tabla, en Enstone ya se toman decisiones de fondo. Una de ellas fue la renovación del contrato de Pierre Gasly por tres años . Pero la gran incógnita sigue siendo la segunda butaca, hoy ocupada por Franco Colapinto , que aún no fue confirmado como piloto titular para la próxima temporada.

El director ejecutivo Flavio Briatore fue consultado por Sky Sports sobre el argentino y, si bien evitó dar definiciones tajantes, sus palabras dejaron la puerta abierta: “Por el momento, creo que Franco está haciendo un buen trabajo” , deslizó, en medio de un escenario que cambió notablemente luego del buen desempeño del joven piloto en el Gran Premio de Países Bajos.

Briatore reconoció que el arranque de Colapinto fue irregular, pero valoró su evolución: “Al principio pagó un poco su inexperiencia, como muchos novatos. Pero en las últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente” , expresó desde Monza, tras la clasificación.

Pese al buen presente, Alpine no quiere apresurarse. Según Briatore, la decisión sobre el segundo piloto recién se tomará en unos meses: “Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego ya veremos”, aseguró, y puso una fecha concreta para la resolución: “En noviembre tenemos que tomar una decisión”. Con nueve Grandes Premios por delante, Colapinto dependerá de su rendimiento en pista para asegurarse un lugar en el Alpine del 2026. La oportunidad está en sus manos.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la qualy?

Tras cerrar la Clasificación del Gran Premio de Italia en el puesto 18, El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, mostró su optimismo de cara a las 9 careras que restan.

“Creo que cuando vas a circuitos que vos conoces, yo siento que van a ser pistas que tengo un poco más de confianza, que las conozco porque las corrí en la fórmula 1. Eso me va a dar una décima extra... son esas pistas que vas y ya sabes lo que hay que hacer”, manifestó el automovilista pilarense en el arranque de su declaración pos Clasificación.

Sin embargo, no todo fue optimismo, el argentino apuntó contra los mecánicos del equipo: “ayer el auto no me gustaba cómo iba ... no me lo pusieron bien a punto en la FP1”. Pero, Colapinto aclaró que después de la primera práctica cambiaron las cosas y mostró su satisfacción por el resultado en la FP3; la cual, según el pilarense, fue “buena”.

Franco Colapinto expresó: “en la qualy perdimos un poco ese feeling que tenía, había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante... creo que perdí una décima”. El argentino agregó: “igualmente creo que no iba a ser suficiente para pasar”.

El corredor argumentó que el Autodromo Nacional de Monza es un terreno en donde el rendiemiento del motor es determinante, por eso sabía que iba a ser “muy difícil” concretar una buena actuación.

Por otra parte, el joven de 22 años expresó el vínculo que tiene con su equipo: “ estamos trabajando para hacer lo mejor posible los dos (Pierre Gasly). Yo desde un poco antes de Hungría, yo me sentia que estaba bien con el auto, estaba en confianza.... cuando encuentre esa puesta a punto que me costó un par de carreras llegar, voy rápido. El pilarense agregó: “ con esto, yo estoy o”.

En el final de sus dichos, Franco Colapinto habló sobre la situación de su compañero de equipo, Pierre Gasly: “le extendieron el contrato varios años, así que es un día que es bueno para el equipo, porque tener un piloto como Pierre unos años más es muy positivo”.

El argentino se refirió a su compañero, aunque lo hizo con cierta incomodidad y terminó la declaración con la misma frase que repite en cada charla con la prensa: “veremos qué pasa mañana”.