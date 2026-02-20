Colapinto cerró su pretemporada en Bahrein y fue contundente con sus sensaciones sobre el auto: qué dijo

El piloto de Alpine se prepara para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Los números y la palabra de Colapinto sobre la pretemporada.

Franco Colapinto viene de tener un año agitado y de preocupaciones en una temporada donde fueron más los dolores de cabeza que la alegría de pelear en la mitad de tabla. Uno de los motivos por los cuales sufrió fue la decisión del equipo de frenar los avances del monoplaza 2025 a mitad de año y enfocarse en el auto que utilizará en este 2026. Pareciera que la decisión estaría dando buenos resultados...

Luego de los test en el circuito de Bahrein, donde Franco terminó su actuación el pasado jueves girando en los turnos mañana y tarde, el piloto de Alpine mostró su felicidad por los números: “Estoy muy contento de haber terminado las pruebas de pretemporada de forma positiva, con 120 vueltas completadas en lo que ha sido un día muy agitado en el auto”.

Por otra parte, destacó: “Las condiciones han sido muy calurosas durante todo el día. Fue fantástico haber podido completar hoy dos sesiones sólidas y un buen número de vueltas . Para mí, hoy ha sido beneficioso empezar a exigir un poco más al auto y trabajar en diferentes aspectos de la configuración”.

Franco Colapinto

"Hemos ido desarrollando nuestro programa de forma constante en Barcelona y Bahrein, ya que hay mucho que aprender y entender sobre estos nuevos coches”, destacó.

Con las pruebas ya terminadas, la actividad del calendario oficial iniciará el viernes 6 de marzo en Melbourne, Australia, con la primera carrera del año con fecha para el domingo 8.

Los detalles que ilusionan con un gran 2026

Sobre el final de la actividad, logró la vuelta más veloz del equipo en Baréin por el momento: giró en 1:33.818 para quedar 6° en la tabla general de los tiempos del jueves a 1.105 del más rápido (el italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes), pero principalmente aventajando a los competidores directos de Alpine: superó al Audi de Nico Hülkenberg por 0.169 (1:33.987), al Haas de Esteban Ocon por 0.383 (1:34.201), al Racing Bulls de Liam Lawson por 0.714 (1:34.532) y al Williams de Alex Albon por 0.737 (1:34.555).

El sexto –y último– día de pretemporada será este viernes en Baréin (de 4 a 13hs de Argentina). Alpine tendrá toda la jornada a Pierre Gasly al mando. Para el argentino llegó el momento de un breve descanso antes del esperado primer fin de semana de acción en la Fórmula 1 en este 2026 con el Gran Premio de Australia en el primer fin de semana de marzo.

Los datos de la pretemporada de Colapinto

Franco Colapinto había sumado 549 kilómetros al mando del coche de la nueva generación durante los tests privados de Barcelona y cerró esta pretemporada en Baréin con un total de 2452 kilómetros recorridos entre ambos circuitos, ya que completó 352 giros en Sakhir a lo largo de las dos semanas.

En el aspecto general, Andrea Kimi Antonelli logró ser el piloto más veloz de los cinco días de preparación hasta ahora con un registro de 1:32.803 que todavía está lejos del tiempo de la pole position que firmó Oscar Piastri en el Gran Premio de Baréin en la temporada anterior (1:29.841).

image

El mexicano Sergio Checo Pérez consiguió el registro más veloz en lo que va de los tests (1:35.369) para Cadillac, flamante undécimo equipo de la grilla de Fórmula 1 para esta temporada. Al mismo tiempo, Fernando Alonso tuvo problemas con su Aston Martin por la tarde y apenas pudo completar 68 vueltas lo cuál es toda una preocupación para el ex campeón del mundo y su escudería.