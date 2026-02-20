Tenis: el increíble golpe con giro 360 que hizo poner de pie al público en el ATP 500 de Rio de Janeiro

Mateo Berretini puso de pie a los fanáticos del tenis que asistieron a su victoria por 7-6 (1) y 7-5 ante el chileno Tomás Barrios Vera en el ATP 500 de Río de Janeiro. El video de la jugada.

Mateo Berretini puso de pie a los fanáticos del tenis que asistieron a su victoria por 7-6 (1) y 7-5 ante el chileno Tomás Barrios Vera en el ATP 500 de Río de Janeiro . No por el resultado favorable del italiano sino que una jugada poco habitual deslumbró y generó el aplauso de los presentes por la calidad de una jugada que luego, para frutillita del postre, terminó en un punto a favor.

En el primer set donde el duelo estaba igualado, Berretini mostró su gran nivel tenístico con un globo perfecto con un movimiento extraño: giro 360° sobre si mismo para impactar de revés y dándole la espalda a su rival para poner en jaque a su contrato. Su rival regresó a la línea de fondo, golpeó casi sin fuerza y Berretini terminó "cortando" la pelota, dejándola en las red.

Rápidamente despertó los aplausos debido a que el partido transitaba un momento de tensión y un intercambio de puntos largos. A su vez fue un envión anímico para el italiano que terminó imponiéndose en el marcador, ganando también en la Ronda 16 ante Lajovic (3-6, 6-4 y 6-2), para meterse en los cuartos de final del certamen que disputará este viernes ante al peruano Ignacio Bus e.

Giro 360 Berretini

Es humano: el llamativo blooper de Nico Paz que dio la vuelta al mundo tras marcarle un gol al Milan

Habitualmente el futbolista Nicolás Paz es destacado en los medios de comunicación por sus actuaciones sobresalientes por las cuales el Real Madrid, su club de origen, intentará repatriarlo a mitad de temporada. Esta vez, más allá de un golazo al Milan en un partido que terminó 1-1, dio vuelta al mundo por un insólito blooper.

Corrían los 46 minutos de juego cuando el COMO estaba arriba en el marcador por 1-0, con gol del propio Paz, contra el Milan por la Serie A. El '10' atacaba por la izquierda a toda velocidad con el fin de desbordar y echar un centro para intentar estirar la ventaja en el marcador y conseguir tranquilidad. Sin embargo rápidamente salieron a marcarlo y la jugada terminó en un blooper insólito.

Es que el joven jugador de 21 años intentó mandar el centro pero cuando se posicionó para lanzar el disparo, rozó la pelota con el pie de apoyo y cuando intentó rematar terminó desviando el balón a la línea de fondo. Finalmente, la jugada terminó sin peligro y con el reclamo a sí mismo por lo sucedido.

Nico Paz blooper- Video ESPN

El gol de Nico Paz