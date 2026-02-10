Juan Manuel Cerúndolo se sinceró sobre las apuestas: "Todos los días recibimos amenazas"

En la conferencia tras su victoria en el Argentina Open, el tenista nacional habló sobre los episodios de violencia en el circuito.

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo se refirió a las apuestas en el tenis luego de su triunfo en la primera ronda del Argentina Open y reveló que “ recibimos amenazas todos los días ” y aclaró que aunque esté mal, ya lo tienen naturalizado.

Durante la conferencia de prensa tras su gran victoria ante el alemán Daniel Altmaier (5°) , Cerúndolo comentó sobre la normalidad de las apuestas en un deporte como el tenis: " Mi Instagram siempre está plagado de comentarios e insultos cuando pierdo . Es algo que pasa desde que juego Futures, así que lo tengo normalizado”.

Cuando fue consultado sobre la solución en contra de esta problemática, el tenista argentino reconoció que lo ideal sería "cancelar las apuestas" pero reconoció que es difícil ya que la misma ATP tiene de sponsor una casa de apuestas , lo mismo que la Copa Davis. Esto se da en casi todos los deportes, como en el fútbol que varios de los equipos más importantes del fútbol argentino los tienen como principales patrocinios.

Cerúndolo también destacó un poco el doble discurso de la ATP: "Es raro porque a nosotros nos tienen muy cortos. Supuestamente tenemos que denunciar todos los mensajes que te llegan; y si un amigo te pregunta cómo va a salir un partido, no lo podemos responder porque ya eso también va contra las reglas. Es todo muy exigente y después los tienen de sponsors, hay algo que no cuadra".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tsobretenis/status/2021305452953469106?s=20&partner=&hide_thread=false Juanma Cerúndolo sobre las apuestas: “Es raro porque a nosotros nos tienen muy cortos. Supuestamente tenemos que denunciar todos los mensajes que te llegan; y si un amigo te pregunta cómo va a salir un partido, no lo podemos responder porque ya eso también va contra las reglas.… pic.twitter.com/XyCvlLIOjP — Todo Sobre Tenis (@Tsobretenis) February 10, 2026

El episodio de apuestas en el Challenger de Rosario

Un episodio muy grave ocurrió la semana pasada en el Challenger de Rosario, en el que dos tenistas recibieron graves amenazas vinculadas a las apuestas: uno fue el español Nikolás Sánchez Izquierdo y el otro, el argentino Román Burruchaga.

El caso del español tuvo cierta repercusión internacional, ya que fue amenazado para perder su partido de segunda ronda, y luego de denunciarlo se tuvo que aplicar un protocolo de seguridad para garantizar la protección del tenista, que terminó cayendo en esa instancia, jugando sin público y con un cordón policial.

Por otra parte, Burruchaga recibió mensajes amenazantes antes del duelo de semifinales ante Chun-Hsin Tseng, con un claro mensaje: tenes que perder. El argentino salió victorioso del partido, aunque luego caería en la final ante su compatriota Camilo Ugo Carabelli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sebatorok/status/2020558591149703310?s=20&partner=&hide_thread=false Otro hecho grave durante el Challenger de #Rosario: Román Burruchaga, que esta tarde jugará la final ante Ugo Carabelli, recibió amenazas antes de las SF vs Tseng. “ortiba hijo de mil puta hoy tenes que perder contra el chino”, le escribieron, así, tal cual.

Foto @rosariochall pic.twitter.com/VekczDWbUB — Sebastián Torok (@sebatorok) February 8, 2026

Cerúndolo dio contó un poco su punto de vista sobre estos dos casos: "Fue fuerte lo de Rosario. Lo de Nico fue confidencial y nadie nos explicaba qué había pasado. Lo de Román fue fuertísimo. Una locura, pocas veces vi mensajes así".

Cerúndolo ganó en su debut en el Argentina Open

Juan Manuel Cerúndolo tuvo un estreno contundente en el Argentina Open 2026 y avanzó a la segunda ronda tras vencer con claridad al alemán Daniel Altmaier por 6-2 y 6-2, en una actuación de alto nivel ante el público local. Se enfrentará al español Pedro Martínez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/solotenispicks/status/2021279172232925212?s=20&partner=&hide_thread=false JUAN MANUEL CERUNDOLO LE DIO UNA CLASE DE TENIS A DANIEL ALTMAIER



JuanMa debutó jugando un gran tenis contra el alemán. Lo volvió loco con las bolas altas y pesadas.

Solo enfrentó 1 BP en todo el partido y lo salvó.pic.twitter.com/3RareLE6iw — Solo Tenis Picks / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) February 10, 2026

Durante la conferencia de prensa, Cerúndolo también analizó las claves para su victoria ante Altmaier: “Hoy me picó un montón la pelota, estaba rápida la cancha y le pegué muy fuerte de derecha. Además jugué con mucho porcentaje de primeros saques”.