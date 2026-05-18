Real Madrid ya tiene cerrado a su nuevo DT para cortar la racha negativa sin títulos

Florentino Pérez, presidente de la institución, está en el ojo de la tormenta, al igual que Kylian Mbappé.

Real Madrid completó una nueva temporada sin títulos, lejos de poder conquistar la Champions League y la Liga de España. En ese contexto, Florentino Pérez tendría cerrado al próximo entrenador para cambiar la racha negativa, de la cual Kylian Mbappé es gran responsable.

El director técnico portugués José Mourinho ya tendría todo listo para regresar al club merengue , equipo al que dirigió entre 2010 y 2013.

Según informó el periodista italiano especializado en mercados de pases, Fabrizio Romano, "todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y el Real Madrid, esperando firmar todos los documentos".

Además, aclaró que hay un "plan para un contrato inicial de dos años", y agregó: "Mourinho viajará a Madrid después del partido Real Madrid - Athletic Bilbao".

Embed BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO!



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Un técnico que conoce muy bien al Real Madrid

Mourinho, de 63 años, viene de dirigir durante la última temporada al Benfica, histórico equipo de Portugal que finalizó la campaña en la liga local invicto, aunque no le alcanzó para salir campeón y terminó en la tercera colocación por debajo del Porto y del Sporting Lisboa.

El portugués es uno de los directores técnicos más exitosos de las últimas décadas y en su palmarés se destacan los títulos en la Champions League de 2004 con el Porto de Portugal y en 2010 con el Inter de Milán, además de múltiples consagraciones en la Premier League de Inglaterra con el Chelsea.

Mourinho fue director técnico del Real Madrid durante tres temporadas, entre 2010 y 2013, aunque sufrió ante el mejor Barcelona de la historia, que era dirigido por el español Pep Guardiola y tenía a una de las mejores versiones del argentino Lionel Messi.

Pese al dominio del Barcelona, Mourinho se las arregló para conquistar LaLiga de España en la temporada 2011/12 con una inolvidable campaña de 100 puntos, además de la Copa del Rey 2010/11 y la Supercopa de España 2012.

Durante aquellos años, el Real Madrid alcanzó las semifinales en la Champions League, aunque cayó siempre en dicha instancia. En 2011 el verdugo fue el Barcelona, en 2012 el Bayern Múnich y en 2013 el Borussia Dortmund, ambos de Alemania.

mourinho

Mbappé, Arbeloa y los cruces

El Real Madrid no encuentra paz en las últimas semanas: tras varios escándalos mediáticos y una derrota ante Barcelona en el medio, esta vez se sumó un cruce de picantes declaraciones entre Kylian Mbappé y el entrenador Álvaro Arbeloa, luego de la victoria por 2-0 ante Real Oviedo por la Liga Española.

El encuentro tuvo un clima muy caldeado con los hinchas, con Florentino Pérez discutiendo cara a cara con un simpatizante, y los empleados del club retirando carteles en contra del presidente de la Casa Blanca.

Tras ser suplente ante Real Oviedo e ingresar en la segunda parte, ante los periodistas, el francés declaró: "No he jugado porque Arbeloa me dijo que para él soy el cuarto delantero de la plantilla. Yo estaba listo para ser titular, pero es decisión del DT. No es por estar enfadado con Arbeloa, hay que respetar su decisión".

El entrenador, en conferencia de prensa, negó haberle manifestado eso al ex PSG: "Ya me gustaría a mí tener 4 delanteros, pero no tengo eso ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien, en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero, vamos".

Además, enfatizó en que Mbappé volvía de una lesión, que fue un gran foco de discusión en las últimas semanas: "Es un jugador que hace 4 días no pudo ir ni al banco (por lesión), hoy no debía empezar porque no es un partido de vida o muerte. Tenemos un partido el domingo, donde seguro va a ser el primer delantero como dije. No tengo ningún problema con nadie, soy el DT del Real Madrid y decido quién juega y quién no".