La polémica frase de Mbappé sobre Arbeloa en el medio del clima caliente en Real Madrid

El atacante francés fue picante con su entrenador, tras empezar en el banco de suplentes ante Real Oviedo.

El Real Madrid no encuentra paz en las últimas semanas: tras varios escándalos mediáticos y una derrota ante Barcelona en el medio, esta vez se sumó un cruce de picantes declaraciones entre Kylian Mbappé y el entrenador Álvaro Arbeloa, luego de la victoria por 2-0 ante Real Oviedo por la Liga Española .

El encuentro tuvo un clima muy caldeado con los hinchas, con Florentino Pérez discutiendo cara a cara con un simpatizante, y los empleados del club retirando carteles en contra del presidente de la Casa Blanca.

Las declaraciones cruzadas de Mbappé y Arbeloa en el Real Madrid

Mbappé, a pesar de ser uno de los mejores jugadores del mundo, viene siendo muy criticado en el Real Madrid, con varios hinchas juntando firmas para que deje la institución.

Tras ser suplente ante Real Oviedo e ingresar en la segunda parte, ante los periodistas, el francés declaró: "No he jugado porque Arbeloa me dijo que para él soy el cuarto delantero de la plantilla. Yo estaba listo para ser titular, pero es decisión del DT. No es por estar enfadado con Arbeloa, hay que respetar su decisión".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdriRM33/status/2055042970311692443?s=20&partner=&hide_thread=false Kylian Mbappé: "Pregúntale al míster, para él soy el cuarto delantero por detrás de Franco Mastantuono, Brahim y Gonzalo, yo estaba listo para ser TITULAR, pregúntale a él porque no he jugado, es su DECISIÓN, hay que RESPETAR a un entrenador." pic.twitter.com/NZGIXpsd2l — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) May 14, 2026

El entrenador, en conferencia de prensa, negó haberle manifestado eso al ex PSG: "Ya me gustaría a mí tener 4 delanteros, pero no tengo eso ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien, en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero, vamos".

Además, enfatizó en que Mbappé volvía de una lesión, que fue un gran foco de discusión en las últimas semanas: "Es un jugador que hace 4 días no pudo ir ni al banco (por lesión), hoy no debía empezar porque no es un partido de vida o muerte. Tenemos un partido el domingo, donde seguro va a ser el primer delantero como dije. No tengo ningún problema con nadie, soy el DT del Real Madrid y decido quién juega y quién no".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlbertOrtegaES1/status/2055044948081176965?s=20&partner=&hide_thread=false Arbeloa: "Mbappé no me habrá entendido bien. No sé qué decirte. En ningún momento le he dicho que es el cuarto delantero del Real Madrid".



"Ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase". pic.twitter.com/LW4vWuqIyz https://t.co/vEEmiRawFO — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 14, 2026

Así fue la victoria del Real Madrid, con Mastantuono titular

El Real Madrid se impuso por 2 a 0 al Real Oviedo, con Franco Mastantuono de titular, en el estadio Santiago Bernabéu, por la trigésimo sexta fecha de La Liga, la máxima categoría del fútbol español.

En 43 minutos del primer tiempo, tras una presión alta en campo rival, el delantero Gonzalo García pudo controlar sobre el lado izquierdo del área y abrir el pie derecho para sacar un remate colocado que se convirtió en el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tekkersfoot/status/2055019830823018955?s=20&partner=&hide_thread=false GONZALO GARCIA OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID!



Real Madrid 1-0 Real Oviedo.pic.twitter.com/xHurN7K0ly — Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 14, 2026

En 34 minutos del complemento, Bellingham combinó con el delantero Mbappé, se adentró en el área rival y remató con la pierna zurda: el tiro fue bajo y potente y entró por el caño derecho de Escandell, sentenciando el 2-0 final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tekkersfoot/status/2055033476009652443?s=20&partner=&hide_thread=false JUDE BELLINGHAM DOUBLES THE LEAD FOR REAL MADRID!



Real Madrid 2-0 Real Oviedo.pic.twitter.com/HfdRlj2z6I — Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 14, 2026

El encuentro tuvo un clima muy caliente, ya que tanto Mbappé como Vinicius (y otros jugadores del equipo) fueron silbados en diferentes tramos del partido. Además, se retiraron carteles en contra de Florentino Pérez, luego de la conferencia de prensa que hizo el presidente llamando a elecciones para disputarle el puesto. Esto se da en el medio de múltiples escándalos dentro del club.